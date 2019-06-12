Mozilla تعتزم إصدار نسخة مدفوعة من المتصفح Firefox في خريف هذا العام

فاطمة أيت طالب - دبي - تقوم شركة Mozilla حاليًا بإنشاء نسخة مدفوعة من المتصفح Firefox تتطلع لإصدارها في خريف هذا العام. وقد تم تأكيد ذلك من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Mozilla، السيد Chris Beard، والذي قال بأن النسخة المدفوعة من المتصفح Firefox يمكن أن تشمل VPN مجاني وتخزين سحابي.
وعلى الرغم من أنه قرر عدم الغوص في التفاصيل حول مقدار تكلفة هذه النسخة المدفوعة من المتصفح Firefox شهريًا، فمن الواضح أن هذا المتصفح سيشمل VPN مع كمية محدودة من البيانات مع خطط مدفوعة لزيادة مقدار البيانات المتاحة لك.
جربت شركة Mozilla إطلاق خدمة VPN مدفوعة عندما دخلت في شراكة مع ProtonVPN لتقدم لمشتركيها إشتراكًا بقمية 10 دولارات شهريًا.
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