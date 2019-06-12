iPhone XR 2019 قد يُوفر أفضل عمر للبطارية بين جميع طرازات iPhone

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت تتطلع لرؤية ما هي الأشياء الجديدة التي سيأتي بها خلفاء iPhone XR و iPhone XS و iPhone XS Max، فنحن نعتقد بأن الهاتف iPhone XR 2019 سيكون بالفعل هاتفًا مثيرًا للإهتمام. هذا لأنه وفقا لتقرير صدر مؤخرًا من كوريا الجنوبية، فيبدو أن iPhone XR 2019 سيحصل على أكبر بطارية في تاريخ iPhone.

ووفقا للتقرير، فهو يدعي أن شركة آبل ستستخدم بطارية بسعة 3110mAh في خليفة iPhone XR. وبطبيعة الحال، هذه البطارية تبدو صغيرة إلى حد ما مقارنة مع البطاريات المستخدمة اليوم في هواتف الأندرويد، ولكن إذا كان محتوى هذا التقرير صحيحًا، فقد تكون هذه أكبر بطارية تستخدمها شركة آبل في هاتف iPhone حتى الآن مع العلم بأن الهاتف iPhone XR الحالي يضم بطارية بسعة 2942mAh فقط.

وقد إقترح التقرير أنه من خلال ربط هذه البطارية الكبيرة مع المعالج Apple A13 الذي من المفترض أن يكون أكثر كفاءة في إستهلاك الطاقة، فمن الممكن للهاتف iPhone XR 2019 ببساطة تحطيم عمر البطارية الأفضل لهواتف الآيفون البالغ 12 ساعة. حتى الآن، كل المؤشرات تلمح إلى أن iPhone XR 2019 سيكون مثيرًا للإهتمام، فقد سمعنا آخر مرة أنه سيضم كاميرتين في الخلف بدلاً من كاميرا واحدة.

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هذا، بالإضافة إلى البطارية الكبيرة والسعر المنخفض نسبيًا، يجعل iPhone XR 2019 أكثر إقناعًا للعملاء الذين يفضلون عدم إنفاق 1000 دولار على هواتف iPhone الراقية. ومع ذلك، فمن الأفضل التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة حتى نحصل على معلومات رسمية.