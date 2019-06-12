شكرا لقرائتكم خبر عن هل هذه أفضل بنتلي كونتيننتال GT في العالم؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بين الحين والآخر، قد تجد فرصة ذهبية لشراء سيارة فاخرة مستعملة بسعر زهيد، وهو ما قد يبدو في البداية كصفقة ممتازة، الى ان تكتشف تكاليف الصيانة الباهظة اللازمة للحفاظ عليها... في هذه الحالة، كيف يمكنك الاستفادة من سيارة فاخرة قديمة؟

قررت إحدى القنوات الروسية على اليوتيوب مؤخراً الإجابة على هذا السؤال من خلال تحويل بنتلي كونتيننتال GT كوبيه إلى دبابة مدرعة بالكامل لأجل استكشاف مدى عملية ذلك.

كما يمكن أن تتخيل، كي تتحول كونتيننتال GT إلى هذه المركبة المدرعة الشرسة، توجب عليها أولاً الخضوع لتعديلات مكثفة على أجزائها الميكانيكية المختلفة، ما تضمن إضافة إطار سفلي مخصص مع محور خلفي قاسي قادر على تحمل وزن العجلات المتعددة المتواجدة أسفل الهيكل، الى جانب ربط نظام الدفع بهم جميعاً.

هذا ومن المؤكد أن هذه واحدة من أفضل نسخ بنتلي كونتيننتال GT المعدلة على الإطلاق، وذلك رغم بقاء محركها من نوع V8 بقوة 600 حصان من دون تعديل، وهو ما تظهر قوته بجدارة حتى بعد هذا التعديل الغريب، فهي لا تزال قادرة على مجابهة الأراضي الوعرة بسهولة.

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هذا وتٌذكرنا هذه السيارة بطراز بي ام دبليو الفئة السابعة الذي تم تحويله إلى سيارة وحشية (Monster Truck)، والذي ايضا ظهر لنا من قلب روسيا. وانت، اي سيارة تتخيلها على هيئة دبابة او سيارة وحشية؟