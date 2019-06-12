شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عددها 12 وتعمل بطاقة نظيفة .. كل ما تحتاج معرفته عن مراكز بيانات فيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق "مارك زوكربيرج" وهو فى عمر الـ19 عاما موقعا اليكترونيا باسم The facebook وكان ذلك عام 2004، ومنذ ذلك الوقت كان انتشار الموقع سريع بصورة كبير، حتى أصبح من أوائل المواقع التى يتردد عليها أغلب العالم للبحث عن صداقات جدد فى الحياة.

توالى التردد على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" منذ ذلك العام حتى وصل عدد مستخدميه فى عام 2018 إلى ما يزيد عن 2.3 مليار مستخدم حول العالم، وهذا يدل على أن أكثر من نصف سكان العالم على الانترنت يستخدمون هذه المنصة.

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ولكن ماذا نعرف عن مراكز بيانات فيس بوك؟ يجيب تقرير على موقع "ديلى ميل"، حيث يحتوى "فيس بوك" حاليا على 12 مركز بيانات فى جميع أنحاء العالم، يضم كل مركز عشرات الآلاف من خوادم الكمبيوتر الموجودة فى قاعات البيانات الشاسعة والمظلمة.

ترتبط هذه الخوادم بالعالم الخارجى من خلال كابلات الألياف الضوئية، وقد أعلن الرئيس التنفيذى لـ"فيس بوك" فى إبريل الماضى انه يعمل على بناء مزارع للطاقة الشمسية لدعم مراكز البيانات الخاصة به.

وتهدف الشركة التكنولوجية إلى تزويد جميع مراكز البيانات بالطاقة بالكامل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020.