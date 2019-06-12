بعد الموجة الحارة.. مفاجأة سارة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الخميس (بيان)

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس طقسا لطيفا على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وشهدت البلاد مؤخرا، موجة حارة، وصلت ذروتها أمس الثلاثاء.

وقالت الأرصاد في بيان لها: "تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الاحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية هناك".

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

بشرى سارة

وفي سياق متصل أعلنت الأرصاد أن الموجة الحارة الحالية ستنكسر بداية من غدٍ الخميس لتصل إلى 35 درجة في المتوسط.

3 نصائح عامة من الأرصاد:

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1- نصحت الأرصاد المواطنين المتوجهين خلال هذه الفترة إلى السواحل الشمالية ومدن القناة ومحافظات الوجه البحري فى الصباح توخى الحذر أثناء القيادة لانخفاض مستوى الرؤية على الطرق.

2- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة بدون ارتداء واقى وغطاء للرأس.

3- زيادة معدلات شرب الماء طوال اليوم للحد من الشعور بالحر.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والكبرى المتوقعة غدا:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

الإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة

مطروح العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

سوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة

أسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة