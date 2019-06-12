شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه طاقة شمسية.. وما هو أفضل مكان لها على الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه العالم منذ عدة سنوات إلى استغلال الطاقة الشمسية لتكون بديلة عن الطاقات الصناعية المتوفرة حاليا، بهدف الحفاظ على البيئة، ولكن ما هى الطاقة الشمسية؟

الطاقة الشمسية هى تحويل الطاقة من أشعة الشمس إلى كهرباء، واعتمد العلماء طريقتان لتوليد الطاقة الشمسية.

Advertisements

الألواح الضوئية، وهى ألواح شمسية مدمجه فى الآلة الحاسبة وهى قادرة على تحويل الضوء المباشر من الشمس إلى طاقة كهربائية.

أنظمة الطاقة الشمسية المركزة والتى يستخدام فيها المرايا أو العدسات أولا لجمع أشعة الشمس التى تقع على مساحة كبيرة وتركيزها مما يخلق حرارة يمكن استخدامها لقيادة التوربينات البخارية وتوليد الكهرباء.

يعتمد إنتاج الألواح الشمسية على ضوء الشمس الذى تتلقاه فى موقع معين وهو عامل يعتمد على كل من خطوط العرض والمناخ، وتعتبر المواقع المثالية للمزارع الشمسية هى المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حيث أن الصحارى التى تقع فى خطوط العرض المنخفضة غالبا ما يكون فيها ضور الشمس مستمر يوميا لمدة 10 ساعات.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن الجزء الشرقى من الصحراء أى الصحراء الليبية هى أفضل مكان لأشعة الشمس على الأرض، وفى عام 2017 شكلت الطاقة الشمسية 1.7% من إنتاج الكهرباء فى العالم، وهى تنمو بمعدل 35% كل عام.