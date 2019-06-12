شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 250 ألف يورو غرامة على رابطة الدورى الأسبانى للتجسس على مستخدمى تطبيقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت الوكالة الإسبانية لحماية البيانات (AEPD) عقوبات على رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم LaLiga ، وذلك بعدما تم اكتشاف أن تطبيق رابطة الدورى الإسبانى لكرة القدم يحصل على أذونات من المستخدمين دون توضيح، وذلك لمعرفة الموقع الجغرافى الخاص بالمستخدمين فضلا عن الوصول إلى الميكرفون.

وبحسب صحيفة El País الإسبانية، فقد جاءت هذه الغرامة بعدما ثبت قيام الرابطة بالتنصت على مستخدمى التطبيق من خلال الميكروفون، من أجل الوصول إلى معلومات حول قرصنة مباريات الدورى الإسبانى وبالتحديد مباريات ريال مدريد ونظيره برشلونة ومن ثم تحديد الموقع الجغرافى للمتهم.

وقد أمرت المحكمة الإسبانية إغلاق التطبيق فى 30 يونيو من العام الماضى، وذلك بعد بداية القضية فى 12 يونيو، إلا أن البت النهائى للقضية جاء اليوم بتغريم الرابطة 250 ألف يورو.

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وقد عبرت رابطة الدورى الإسبانى عن خيبة أملها لهذا القرار، وذلك بحسب متحدثها الرسمى، وأعلنت عن أنها ستقدم استئناف للقرار، لكنها فى نفس الوقت ستقوم بحذف ميزة الوصول إلى الميكروفون بكل الأحوال نهاية الشهر.

ويتضمن تطبيق LaLiga، المصمم لتقديم جميع النتائج عبر الإنترنت وتوفير معلومات عن فرق القسم الأول والثانى، مميزات أخرى، مثل استخدام الميكروفون لالتقاط صوت إعادة الإرسال، واستخدام خوارزميات مشابهة لتلك المستخدمة من قبل تطبيق Shazam، من أجل استنتاج ما إذا كان العميل يشاهد لعبة كرة قدم أم لا.

وترى AEPD أن LaLiga ارتكبت انتهاكًا خطيرًا جدًا من خلال خرق مبدأ الشفافية لعدم إبلاغ المستخدمين بشكل صحيح أن تطبيقهم ينشط الميكروفون لأغراض مكافحة القرصنة، ولهذا السبب، فقد فرض غرامة قدرها 250000 يورو، وطالبه بتقديم آليات تعزز معرفة المستخدم بالوقت الذى يتم فيه تنشيط الميكروفون.