شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعطل تطبيق تليجرام بعد تعرضه للاختراق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض تطبيق التراسل الفورى المشفر "تليجرام" لهجوم سيبرانى "قوي"، مما أدى لمنع المستخدمين من إرسال أو استقبال الرسائل، وقد اعترفت الشركة بالهجوم فى تغريدة لها على تويتر، مدعية أن "مستخدمى تليجرام فى الأمريكتين وبعض المستخدمين من بلدان أخرى قد يواجهوا مشكلات فى الاتصال".

وبحسب موقع mirror البريطانى، فقد بدأت المشاكل فى تمام الساعة 6:10 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وذلك وفقًا للبيانات الواردة من موقع الويب DownDetector، الذى يراقب انقطاع خدمة الإنترنت حول العالم، فيما يبدو أن المستخدمين فى البرازيل هم الأكثر تضرراً.

Advertisements

ويُعرف الهجوم السيبرانى الذى تعرض له تليجرام بـهجوم "رفض الخدمة الموزعة" (DDoS)، حيث يحاول المهاجم التغلب على الخوادم بحركة مرورعبر الإنترنت من مصادر متعددة، حيث يتم عمل ذلك من خلال إنشاء شبكة من عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر المعرضة للخطر، والمعروفة باسم "botnet"، لإغراق خوادم موقع ويب بطلبات عرض الصفحة، مما يجعل حركة المرور الحقيقة غير قادرة على الوصول إليها.

وأكدت خدمة تليجرام للمستخدمين أنه على الرغم من تعطل الخدمة، فإن بياناتهم آمنة، لكن حتى الآن ليس من المعروف من يقف وراء الهجوم السيبرانى، ومع ذلك، كانت خدمة تليجرام تعانى من مشاكل خلال اليومين الماضيين، حيث اشتكى بعض العملاء فى أوروبا الشرقية من أنهم لم يتمكنوا من إرسال واستقبال الرسائل أمس.