شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: طاقة الشمس قد تقضى على البشر بحلول القرن القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة عُرضت فى الاجتماع الـ234 للجمعية الفلكية الأمريكية، أن الشمس قادرة على إصدار توهجات شديدة وإشعاعات تظهر إضاءتها على بعد ألاف السنين الضوئية، مما يمكنها من القضاء على الجيل البشرى القادم بسبب تأثيرها على الإلكترونيات.

وحسب موقع "مترو" البريطانى، جاءت هذه الدراسة لتغير نظريات العلماء التى افترضت أن البشر فى مأمن من تلك الانفجارات الفضائية بسبب عمر الشمس الذى يمنع حدوث أى إنفجارات شديدة أو توهجات، ولكن تم اكتشاف وجود نجوم فى مثل عمر الشمس تصدر توهجات وإنفجارات بإمكانها القضاء على أى عنصر بشرى.

وقال يوتا نوتسو قائد الدراسات والباحث فى جامعة كولورادو ببولدر، أنه فى حالة حدوث الانفجار الشمسى ستتعطل الإلكترونيات فى جميع أنحاء العالم، مما يسبب إنقطاع فى تيارات الكهرباء وتقصير عمر أقمار الإتصالات فى المدار.

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وأضاف نوستو أن النجوم الصغيرة تقوم بإصدار توهجات عظيمة كل أسبوع تقريباً، أما بالنسبة للشمس فمن الممكن أن حدوثها بمتوسط ألف عام.

وأوضح يوستا أن مثل هذا الانفجارات لو حدثت قبل 1000عام ربما يرى الناس الشفق القطبى الكبير، ولكن الوضع الآن مختلف بسبب وجود الكثير من الإلكترونيات حول العالم.