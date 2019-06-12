تكنولوجيا: انطلاق الدورة 62 للجنة الدولية لاستخدام الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الأربعاء بمقر الأمم المتحدة فى العاصمة النمساوية فيينا أعمال الدورة الثانية والستين للجنة الدولية لاستخدام الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية، وتستمر أعمالها 9 أيام بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لشئون الفضاء الخارجى.
وذكر بيان للأمم المتحدة فى فيينا اليوم، أن المشاركين ناقشوا فى الجلسة الأولى موضوعات حول الأنشطة الفضائية واستكشاف الفضاء بشكل مستدام فى الأجل الطويل، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة بهذه المناسبة تستضيف العديد من المعارض ذات الصلة بالفضاء ومنها معرض مستقبل استكشاف الفضاء، والذى تنظمه البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمات الدولية فى فيينا بدعم من وكالة ناسا.
ونوه البيان إلى أن المعارض تضم أيضا معرض تكنولوجيا الملاحة الصينية القديمة والذى تنظمه البعثة الدائمة للصين لدى المنظمات الدولية فى فيينا إلى جانب معرض النجوم الملهمة، وهو عبارة عن مجموعة مختارة من الأشياء التى تساعد الأشخاص ذوى الإعاقة على التعامل مع علم الفلك وعلوم الفضاء وينظمه الاتحاد الفلكى الدولى.
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