تكنولوجيا: Huami تكشف عن ساعة Amazfit Verge 2 الذكية بسعر يبدأ من 144 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Huami العلامة الفرعية لشركة شاومي مؤخراً، عن إصدارها الجديد من الساعات الذكية Amazfit Verge 2، التي تتوفر في شهر يوليو بسعر يبدأ من 144 دولار.

تستعد Huami للتنافس في الأسواق مع ساعات ابل الذكية وأيضاً إصدارات Fitbit مع إصدارها الجديد من الساعات الذكية الذي كشف عنه مؤخراً Amazfit Verge 2.

وتنطلق ساعة Amazfit Verge 2 الذكية بشاشة AMOLED بخاصية اللمس وبحجم 1.39 إنش ودقة عرض 454 في 454 بيكسل، يدعمها طبقة حماية من زجاج منحني 2.5D، كما تأتي بإطار مميز من السيراميك.

وتضم ساعة Amazfit Verge 2 رقاقة معالج كوالكوم Snapdragon Wear 2500 التي تدعم الساعة الذكية بسرعة 1.1GHz، كما تأتي بذاكرة 512 ميجا بايت رام، وسعة تخزين 4 جيجا بايت في eMMC.

ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار من الساعات الذكية مع شريحة eSIM مدمجة و4G VoLTE لدعم المكالمات الصوتية، حيث تدعم الساعة الذكية جميع شبكات المحمول في الصين.

كما طورت Huami ساعة Amazfit Verge 2 الذكية لتدعم متابعة المستخدم في عدد 10 من التمارين الرياضة المختلفة، منها الركض، السير، الركض على الآلات الرياضية، تسلق الجبال، ركوب الخيل، القفز، كرة القدم إلى جانب الركض على مضمار السباق كما تأتي الساعة الذكية بGPS مدمج.

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أيضاً تأتي ساعة Amazfit Verge 2 بتقنية إتصال محدودة بشبكة الإنترنت NB-IoT، تدعم المستخدم في الإبلاغ عن الحالات الطارئة في الوقت الفعلي دون الحاجة للإتصال بالهاتف عبر البلوتوث، كما يمكن أن تدعم المستخدم في فتح السيارة وبدء التشغيل عن طريق تقنية صممت من Xiaopeng Automobile.

يذكر أن Huami تقدم إصدار خاص من الساعة الذكية بثيم Avengers، مع أربطة مخصصة بالثيم أيضاً، كما تقدم إصدار ECG أيضاً من ساعة Verge 2 بقدرة على تخزين 60 دقيقة من بيانات ECG حتى 7 أيام.

الساعة تدعم أيضاً رصد معدل ضربات القلب بشكل دقيق مع ميزة إظهار العمليات الحيوية للقلب في الوقت الفعلي، كما يدعم الساعة بطارية بقدرة 420 mAh لعمر شحن يصل إلى 28 ساعة مع تقنية 4G، بينما يدعم إصدار Amazfit Verge 2 تقنية الدفع Alipay، وNFC، وتقنية البلوتوث 4.2، كما تأتي الساعة بتصميم مقاوم للماء والأتربة.

ومن المقرر أن يتوفر إصدار Avengers من الساعة بسعر 216 دولار، بينما يأتي إصدار ECG بسعر 187 دولار، كما ينطلق النموذج الرئيسي من ساعة Amazfit Verge 2 بسعر 144 دولار.

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