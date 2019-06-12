تكنولوجيا: CD PROJEKT RED و NVIDIA يشتركان لجلب تتبع الأشعة إلى ‘Cyberpunk 2077’

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت NVIDIA و CD PROJEKT RED اليوم أن NVIDIA GeForce RTX شريك تقني رسمي لي Cyberpunk 2077 وأن الشركتان تعملان معًا لجلب تتبع الأشعة في الوقت الحقيقي إلى اللعبة.

فازت Cyberpunk 2077 بأكثر من 100 جائزة في E3 2018 و التي وصفها Gamespot بأنها “واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في هذا العقد”. اللعبة هي المشروع التالي من CD PROJEKT RED ، صانعي The Witcher 3: Wild Hunt ،التي فازت بالعديد من جوائز “لعبة العام”. تتمتع NVIDIA و CD PROJEKT RED بتاريخ طويل من التعاون التكنولوجي الذي يمتد لأكثر من عقد من الزمان.

وقال Matt Wuebbling، رئيس قسم التسويق في GeForce في NVIDIA Cyberpunk 2077” هي لعبة طموحة بشكل لا يصدق، حيث تجمع بين منظور الشخص الأول ولعب الأدوار بشكل عميق، بينما تخلق أيضًا عالمًا معقدًا وغامرًا يروي قصته”، “نعتقد أن عالم Cyberpunk سيستفيد إلى حد كبير من الإضاءة الواقعية التي توفرها تتبع الأشعة”.

وتعد تتبع الأشعة هي تقنية الرسومات المتقدمة المستخدمة لإعطاء الأفلام تأثيرات بصرية فائقة الواقعية. تحتوي بطاقات رسومات NVIDIA GeForce RTX على انوية معالجات متخصصة مصممة خصيصًا لتسريع عملية تتبع الأشعة حتى يمكن عرض التأثيرات المرئية في الألعاب في الوقت الفعلي.

يقول Adam Badowski، رئيس الاستوديو في CD PROJEKT RED: “تقنية تتبع الأشعة تسمح لنا بالوصف بشكل واقعي كيف يتصرف الضوء في بيئة حضارية مزدحمة”.

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بفضل هذه التكنولوجيا يمكننا إضافة طبقة أخرى من العمق والعمودية إلى المدينة الضخمة المثيرة للإعجاب التي تحدث فيها اللعبة.” Cyberpunk 2077 هي قصة مغامرات في عالم مفتوح تقع أحداثها في Night City ، مدينة ضخمة مهووسة بالقوة والسحر وتعديل الجسم. أنت تلعب كـ V ، المرتزقة الخارجة عن القانون التي تتبع غرسًا فريدًا من نوعه يمثل مفتاح الخلود.

يمكنك تخصيص البرامج الإلكترونية للشخصية ومهاراتك وطريقة لعبها واستكشاف مدينة شاسعة حيث تشكل الخيارات التي تختارها القصة والعالم من حولك.

الحاضرون في E3 سوف يكونوا من الأوائل لرؤية Cyberpunk 2077 في المنصة رقم 1023 في القاعة الجنوبية لمركز مؤتمرات Los Angeles.

تتوفر المزيد من التفاصيل، بالإضافة إلى لقطات 4K الحصرية التي تتميز بتتبع الأشعة في الوقت الحقيقي على جهاز الكمبيوتر، على الموقع www.nvidia.com.

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