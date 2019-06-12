الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 يحصلان على وضع ” Night Mode ” بفضل تحديث جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، فضلا عن العديد من التحسينات الأخرى. هذا التحديث يحمل البنية رقم G965FXXU5CSF2، وهو متوفر حاليًا للتحميل في ثلاث دول، وهي تايلاند وفيتنام والفلبين، ولكن ينبغي أن يصل إلى جميع البلدان في جميع أنحاء العالم في المستقبل القريب.

الإضافة الأهم في هذا التحديث الجديد هي الوضع الليلي ” Night Mode ” الجديد الذي شق طريقه إلى تطبيق الكاميرا، وهو الوضع الذي كان حصريًا في وقت سابق لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series الأحدث. وإلى جانب ذلك، سيحصل المستخدمون على تحسينات على مستوى أداء الكاميرا الأمامية من خلال تزويدهم بالقدرة على تعديل الضبابية في خلفية الصورة، وتحسين قابلية إستخدام رمز الإستجابة السريع QR Code.

الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو تقوم بإصلاح 11 ثغرة أمنية في البرمجيات التابعة لشركة سامسونج بينما تقوم أيضًا بترقيع ثمانية ثغرات أمنية موجودة في نظام الأندرويد نفسه. وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث يعمل أيضًا على إصلاح عشر ثغرات أمنية عالية الخطورة.

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إذا كنت تعيش في بلد غير البلد المذكور أعلاه وتلقيت الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو، فأخبرنا بذلك في حيز التعليقات أدناه.