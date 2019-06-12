الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy Xcover 4S، وسيكلف المستهلكين 300 يورو

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الهاتف Galaxy Xcover 4S محورًا لعدد من التسريبات في الأسبوع الماضي، والآن قررت شركة سامسونج إزاحة الستار رسميًا عن هذا الهاتف، وبالضبط في إيطاليا حيث تم تسعيره بنحو 300 يورو.

كما هو الحال مع هواتف Galaxy Xcover Series السابقة، فالهاتف Galaxy Xcover 4S الجديد يضم بدوره تصميم متينًا حصل على شهادة المتانة العسكرية MIL-STD 810G مما يجعله مقاومًا للسقطات من إرتفاعات معينة، ومقاومًا للماء والغبار أيضًا.

وبغض النظر عن التصميم، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy Xcover 4S الجديد كذلك بمواصفات تقنية متدنية تشمل شاشة بحجم 5 إنش وبدقة HD، ومعالج ثماني النوى من فئة Exynos 7885، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB، وذاكرة داخلية بحجم 32GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2، وكاميرا خلفية بدقة 16 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7، وبطارية بسعة 2800mAh. وكما يمكنك أن تتوقع، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة One UI الأحدث من سامسونج.

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الهاتف Galaxy Xcover 4S الجديد يضم كذلك زرًا خاصًا على الجانب يتيح لك فتح أي تطبيق أو القيام بأي إجراء تريده. عمومًا، هذا الهاتف سيكون متاحًا في إيطاليا في شهر يوليو المقبل مقابل 300 يورو. ونحن نتوقع أن يصل إلى المزيد من البلدان في المستقبل القريب بسعر مماثل أو مقارب.