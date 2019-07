إشاعة جديدة تقترح قدوم هاتف جديد من شركة Sony يضم ست كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف الرائد الحالي لشركة HMD Global Oy، ونقصد هنا بطبيعة الحال الهاتف Nokia 9 PureView هو من يتولى زمام المبادرة عندما يتعلق الأمر بعدد الكاميرات المستخدمة في الواجهة الخلفية لهاتف ذكي. حسنًا، إذا كان لنا أن نصدق ما جاء في تقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن شركة Sony تسعى لتولي زمام المبادرة خلفًا لشركة HMD Global Oy في المستقبل القريب.

ووفقا للتقرير، فهو يقول بأن شركة Sony تعمل على تطوير هاتف Xperia جديد يأتي مزودًا بستة كاميرات في الواجهة الخلفية. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح في الوقت الراهن كيف سيتم ترتيب هذه الكاميرات الستة، وما هو الدور الذي ستقوم به. ويشير نفس التقرير كذلك إلى أن هذا الهاتف القادم من شركة Sony سيضم كذلك على الأرجح كاميرتين في الأمام لإلتقاط صور السيلفي وإجراء محادثات الفيديو. ويمكن أن يأتي أيضًا مع تقنية متقدمة للتعرف على الوجه.

وعلى الرغم من أن التفاصيل الدقيقة حول هذه الكاميرا السداسية من شركة Sony ما زالت غامضة في الوقت الراهن، فيُعتقد أن هذه الكاميرا السداسية ستشمل كاميرا مقربة، وكاميرا أخرى واسعة الزاوية. وبالنظر إلى الشعبية التي تحظى بها كاميرات Time Of Flight في الهواتف الذكية في الأونة الأخيرة، فنحن نعتقد بأن هذه الكاميرا ستكون جزءًا أيضًا من الكاميرا السداسية لهاتف Sony القادم لإستشعار معلومات العمق على نحو أدق من أجل اللقطات المضببة الخلفية.

I heard #Sony is working on a new #Xperia Smartphone featuring a total of six lenses on it's rear as well as two cameras on the front.



The device is still in development which means that specs and further things are still unknown.



!CONCEPT BASED ON IMAGINATION! pic.twitter.com/mJ83LSNzAc