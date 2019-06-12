Xiaomi تكشف النقاب رسميًا عن الساعات الذكية الجديدة Amazfit Smart Watch 2 و Amazfit Health Watch

فاطمة أيت طالب - دبي - بغض النظر عن إسوارة اللياقة البدنية Xiaomi Mi Band 4، فقد قامت شركة Xiaomi كذلك اليوم بالكشف عن إثنتين من الساعات الذكية الجديدة تحت علامتها التجارية الفرعية Huami مع العلم بأن هاتين الساعتين تمتازان بخاصية التخطيط الكهربائي للقلب، كما أنهما تضمان مستشعر بصري لمعدل ضربات القلب مماثل لذلك المستخدم في الساعة الذكية Apple Watch.

Amazfit Smart Watch 2

الساعة الذكية الأولى تدعى Amazfit Smart Watch 2، وهي عبارة عن ساعة مستديرة تضم شاشة OLED بحجم 1.39 إنش وبدقة 454×454 بكسل محمية بطبقة Gorilla Glass 3. وعلاوة على ذلك، فهذه الساعة الذكية تضم كذلك المعالج Snapdragon Wear 2500، وذاكرة عشوائية بحجم 512GB، وذاكرة داخلية بحجم 4GB.

هذه الساعة الذكية تعمل بنظام Amazfit OS التابع لشركة Xiaomi، وهي متوافقة مع الأجهزة التي تعمل بنظامي الأندرويد 4.4 و iOS 10 أو الإصدارات الأحدث. وبفضل المعالج Snapdragon Wear 2500، تستطيع هذه الساعة دعم 4G مع eSIM و VoLTE.

وإلى جانب ذلك، فهذه الساعة تضم كذلك بطارية بسعة 420mAh تعد بتوفير 28 ساعة من الإستخدام في وضع 4G. وبالطبع هناك ميكروفون مدمج ومكبر للصوت، ودعم لكل من GPS و GLONASS و BeiDou. وبالنسبة لمن يتساءل عن خاصية التخطيط الكهربائي للقلب ECG، فهذه الخاصية محجوزة لنسخة ECG Edition التي تستطيع تسجيل 60 دقيقة من بيانات تخطيط القلب وتخزينها محليًا.

هناك أيضا نسخة Avenger Limited Edition مع حزام خاص وقالب خاص مثبت مسبقًا في الساعة. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أنه سيتم إنتاج 5000 وحدة فقط من هذه النسخة. وقبل أن نتطرق إلى موعد الإطلاق والأسعار، فجميع هذه النسخ ستأتي مع إطار مصنوع من سيراميك الزركونيوم، وستكون مقاومة للمياه في عمق يصل إلى 50 متر.

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Amazfit Smart Watch 2 ستكلف إبتداء من 145 دولار أمريكي للنسخة العادية، وسيرتفع هذا السعر ليصل إلى 190 دولار أمريكي إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة ECG Edition، وإلى 215 دولار أمريكي إذا كنت ترغب في الحصول على نسخة Avengers Limited Edition. وستكون جميع هذه النسخ الثلاثة متاحة للشراء إبتداء من اليوم لدى العديد من المتاجر الإلكترونية في الصين.

Amazfit Health Watch

أما بالنسبة للساعة الذكية الثانية والتي تحمل إسم Amazfit Health Watch، فهي تأتي بتصميم مربع الشكل، وتضم شاشة بقطر 1.28 إنش وبدقة 176×176 بكسل. ومع ذلك، بطارية 200mAh المدمجة في هذه الساعة جيدة لنحو أسبوع فقط.

التركيز هنا منصب على خاصية التخطيط الكهربائي للقلب ومستشعر ضربات القلب. وكما هو الحال مع الساعة الذكية Amazfit Smart Watch 2، فمن خلال إستخدام كلا المستشعرين يمكن اكتشاف عدم انتظام ضربات القلب والرجفان الأذيني.

لا تزال هذه الساعة خفيفة جدًا، فهي تزن 25 جرامًا فقط، وتستطيع مقاومة المياه في عمق يصل إلى 30 متر، لذلك لا يتعين عليك خلعها في الحمام أو المسبح مع العلم بأنها تمتاز بهيكل مصنوع من المعدن. عمومًا، هذه الساعة تكلف ما يعادل 100 دولار أمريكي، وسيتم إطلاقها في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.