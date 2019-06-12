إسوارة اللياقة البدنية الجديدة Xiaomi Mi Band 4 قادرة على تتبع السباحة أيضًا، وتكلف 25$ فقط

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت من عشاق اللياقة البدنية وتبحث عن إسوارة جديدة وذكية في نفس الوقت لمساعدتك على تعقب التقدم الذي تحرزه ومساعدتك على بلوغ الأهداف التي حددتها، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن شركة Xiaomi قامت اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن إسوارة جديدة للياقة البدنية تدعى Xiaomi Mi Band 4، وتكلف 25 دولار أمريكي فقط للنسخة التي لا تدعم تقنية NFC، في حين تكلف 33 دولار أمريكي للنسخة التي تدعم هذه التقنية.

إسوارة اللياقة البدنية الجديدة تحتوي على الكثير من الميزات، بما في ذلك شاشة AMOLED ملونة بحجم 0.95 إنش وبدقة 240×120 بكسل، والقدرة على مقاومة المياه في عمق يصل إلى 50 مترًا، فضلا عن القدرة على تسجيل لفات السباحة. وعلاوة على ذلك، فهذه الإسوارة الذكية الجديدة قادرة أيضًا على تحديد أنماط السباحة المختلفة، مثل السباحة الحرة، والسباحة على الظهر، والسباحة على الصدر، وسباحة فراشة، والسباحة المختلطة.

تحتوي إسوارة اللياقة البدنية الجديدة كذلك على مستشعر ضربات القلب، ومقياس للتسارع يتألف من ستة محاور لتتبع الأنشطة المختلفة مثل الركض والسباحة وركوب الدراجات والمشي. ويتم ربط هذه الإسوارة الذكية الجديدة بهاتفك من خلال تقنية البلوتوث 5.0. وتدعي شركة Xiaomi أنه يمكن لهذه الإسوارة الصمود لما يصل إلى 20 يومًا قبل أن تحتاج لإعادة الشحن.

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ستكون إسوارة Xiaomi Mi Band 4 الجديدة متوفرة بستة ألوان مختلفة، وهي متوفرة فقط في الصين حاليًا. لا يمكننا الإنتظار لإختبارها عندما تصبح متاحة للشراء على الصعيد العالمي.