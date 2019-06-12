شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتيح خدمة iCloud لمستخدمى ويندوز 10 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت شركة أبل الآن خدمة iCloud لمستخدمى ويندوز 10، حيث يمكن الآن للمستخدمين تحميلها من متجر مايكروسوفت، حيث توفر هذه الخطوة تجربة جديدة ومميزة لمحرك iCloud Drive لمستخدمى نظام التشغيل Windows 10 المدعومين بتقنيات ويندوز لتعزيز إنتاجية المستخدمين دون اتصال بالإنترنت والسماح بتبادل سريع للملفات على نظام التشغيل iOS الخاص بـأيفون.
وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فمن خلال تطبيق iCloud for Windows و iCloud Drive على أجهزة كمبيوتر ويندوز 10، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى ملفات iCloud Drive الخاصة بهم من "File Explorer" نفسه الخاص بويندوز 10، دون الحاجة إلى استخدام المساحة على جهاز الكمبيوتر.
وقال أحد مسؤولى مايكروسوفت أن الميزة الجديدة ستتيح لمستخدمى ويندوز 10 تخزين جميع ملفاتهم بأمان فى iCloud Drive والوصول إليها فى أى وقت لاحق من أجهزة iPhone أو MacBooks أو على iCloud.com، كما سيتمكن مستخدمى أبل أيضا من مشاركة أى ملف مباشرةً من File Explorer والتعاون بسهولة مع الآخرين بينما تتم مزامنة التعديلات عبر جميع أجهزة المستخدمين.
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