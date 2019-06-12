أسرع شاشة ألعاب في العالم بقياسات مذهلة!

وقالت الشركة الكورية الجنوبية في بيان: "إن (شاشة) UltraGear حلم تحقق للاعبين، إذ إنها تستخدم تقنية Nano IPS لتحقيق إعادة إنتاج ألوان هائلة، ووقت استجابة فائق السرعة، ومعدل تحديث قدره 144 هرتز؛ مع إمكانية زيادته إلى 175 هرتز".وتأتي شاشة إل جي الجديدة بقياسين: 27 بوصة، و37.5 بوصة، تختلفان في عدد من المواصفات، ولكنهما تشتركان في وقت الاستجابة الذي لا يتجاوز 1 ميلي ثانية، ودعم تقنية "جي-سينك" G-SYNC.

ويأتي الطراز الأصغر – ’27جي إل850’ 27GL850 – بدقة 2,560×1,440 بكسل مع مستوى سطوع يبلغ 350 شمعة، ومعدل تحديث قدره 144 هرتز، ودعم تقنية ’إتش دي آر 10’ HDR 10. وهو يقدم منفذي ’إتش دي إم آي’ HDMI، ومنفذ ’ديسبلاي بورت’ DisplayPort.



أما الطراز الأكبر – "38جي إل950جي" 38GL950G – فيأتي بدقة 3,840×1,600 بكسل مع مستوى سطوع يبلغ 450 شمعة، ومعدل تحديث قدره 175 هرتز، ودعم تقنية "فيسا ديسبلاي إتش دي آر 400" VESA DisplayHDR 400. وهو يقدم المنافذ ذاتها التي يقدمها الطراز الأصغر.

ودون التطرق إلى السعر، قالت إل جي إنها تعتزم طرح الشاشات الجديدة خلال شهر تموز/ يوليو المقبل في الولايات المتحدة، ثم أسواق أوروبا المهمة خلال الربع الثالث من 2019.