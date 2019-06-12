أوبرا تطلق متصفح ويب للألعاب مع مزايا فريدة

كشفت شركة أوبرا اليوم الثلاثاء عن (أوبرا جي إكس) Opera GX، وهي نسخة خاصة من متصفح الويب أوبرا التابع لها؛ موجهة خصيصًا لعشاق الألعاب.

وقالت الشركة النرويجية في منشور على مدونتها: إن (أوبرا جي إكس) يسمح للّاعبين بالتحكم باستخدام الذاكرة والمعالج في حواسيبهم؛ لجعل اللعب وبث الألعاب أسلس. وتأتي خدمة بث الألعاب الشهيرة (تويتش) Twitch مدمجةً معه.

وأضافت أوبرا: “نود اليوم أن ندعوكم إلى تجربة شيء جديد تمامًا. إن (أوبرا جي إكس) هو إصدار من متصفح أوبرا ضُبط بصورة خاصة، مع ميزات جديدة وفريدة من نوعها، وتصميم مخصص للأشخاص الذي يحبون ألعاب الحاسوب”.

وقالت الشركة: إنها فتحت برنامجًا للوصول الأولي للمتصفح لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز، مما يعني أنه يمكن للمستخدمين تنزيل وتجربة المتصفح اعتبارًا من اليوم بغية تحسينه، على أن يتم إطلاق الإصدار النهائي من المتصفح في وقت لاحق من العام الحالي.

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وفيما يتعلق بالمزايا الخاصة بمتصفح (أوبرا جي إكس)، فقد قالت الشركة: إن لوحة التحكم الخاصة به تسمح للمستخدمين بتحديد مقدار ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وقوة المعالج المستخدمة، مع إمكانية زيادتها أو إنقاصها.

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ولأن كثيرين يستخدمون خدمة (تويتش) لبث ألعابهم، فقد دمجت الشركة هذه الخدمة في المتصفح، حيث يمكن للمستخدمين الوصول إلى الخدمة مباشرةً من الشريط الجانبي الخاص بالمتصفح، كما أنهم سيحصلون على إشعار فور بدء من يتابعونهم بث الألعاب.

وقالت أوبرا: إن الصفحة الرئيسية للمتصفح تحتوي اختصارات لأكثر التطبيقات شيوعًا بين اللاعبين، بما في ذلك: يوتيوب، وريديت، و(ديسكورد) Discord. كما يقدم المتصفح ميزة باسم (زاوية جي إكس) GX Corner، حيث يجد المستخدمون أخبار الألعاب من أشهر المواقع.

ويمتاز متصفح (أوبرا جي إكس) بتصميم، ومؤثرات صوتية على غرار منصات الألعاب، إذ يقدم تصميمًا داكن اللون مع أيقونات وحافات باللون الأحمر، القابل للتغيير إلى 10 ألوان مختلفة. كما يأتي المتصفح مع خلفيات شاشة مُصممة خصيصًا لتلائم تصميم المتصفح.

وإلى جانب المزايا الفريدة، يحافظ المتصفح الجديد على مزايا متصفح أوبرا، بما في ذلك: (الشبكة الافتراضية الخاصة) VPN، والشريط الجانبي الذي يسهل الوصول إلى تطبيقات التراسل، بالإضافة إلى دعم الامتدادات، ومانع الإعلانات المدمج.

هذا؛ ويمكن تنزيل متصفح (أوبرا جي إكس) الجديد من هنا لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز.