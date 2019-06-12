دبي للسيليكون تستهدف جذب المستثمرين خلال أسبوع لندن للتقنية…

أعلنت سلطة واحة دبي للسيليكون – الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون المدينة الحرة التقنية المتكاملة – عن مشاركتها في أسبوع لندن للتقنية 2019، الذي يعد من أكبر فعاليات التقنية والأعمال على الصعيد الأوروبي.

ومن المتوقع للفعالية أن تستضيف أكثر من 15,000 زائر، ومنهم: المديرون التنفيذيون، ورؤساء المؤسسات، وقادة التقنية، وكبار ممثلي الشركات التي تختص بالبرمجيات، والاتصالات، والتقنية المالية، والإلكترونيات والأجهزة، وسلاسل التوريد، والطاقة، وتخزين البيانات، وقطاعات البحث والتطوير.

ويعد المهرجان التقني الذي يستمر من 10 إلى 14 حزيران/ يونيو 2019 في مواقع مختلفة من العاصمة البريطانية لندن، منصة أساسية للسلطة للوصول إلى أسواق أوروبية وعالمية، من خلال التواصل مباشرةً مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وروّاد الأعمال، وصناع القرار، إضافةً إلى وسائل الإعلام العالمية والمتخصصة بقطاعات التقنية.

وتعرض سلطة واحة دبي للسيليكون – خلال أسبوع لندن للتقنية – البنية التحتية العالمية المستوى، والتقنية المتطورة، وسهولة ممارسة الأعمال التي توفرها واحة دبي للسيليكون – المدينة الحرة التقنية المتكاملة – للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم للعيش والعمل في مجتمع ذكي واحد.

كما ستتاح للمستثمرين ورواد الأعمال الفرصة للتعرف على المساحات المكتبية المميزة، التي توفرها الواحة، إضافة إلى المرافق الذكية، والمستودعات المتعددة الاستخدامات، ومرافق التصنيع، والوحدات الصناعية الخفيفة، إضافة إلى العديد من المزايا والخدمات الأخرى.

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ولتلبية الطلب من قبل المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، تعمل سلطة الواحة على وضع اللمسات الأخيرة على أحدث مشاريعها “سيليكون بارك”، الذي يعد أول مدينة ذكية متكاملة في دبي، والمتوقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة. ويشتمل المشروع على مساحات مكتبية تبلغ 71 ألف متر مربع، ومحلات تجارية بمساحة 25 ألف متر مربع، وشقق سكنية بمساحة 46 ألف متر مربع.

وسيتمكن زوار أسبوع لندن للتقنية ورواد الأعمال من التعرف عن قرب على الخدمات والمزايا التي يتمتع بها مركز دبي التقني لريادة الأعمال (ديتك) الذي تملكه بالكامل سلطة واحة دبي للسيليكون، والذي يعد أكبر مركز لتقنية الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يجمع تحت مظلته أكثر من 800 شركة ناشئة من 72 دولة مختلفة. كما يلتزم (ديتك) بتوفير التسهيلات للشركات الناشئة، ورواد الأعمال، الذين يقومون بتطوير حلول مبتكرة للمدن الذكية، والتي تركز على التخلص من مشاكل الازدحام، وإدارة النُّفايات، وترشيد الاستهلاك.

وقال (وليام شابل) – المدير المالي التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون، ونائب الرئيس التنفيذي، ورئيس التقنية وريادة الأعمال في مركز (ديتك): “تعمل سلطة واحة دبي للسيليكون في ظل رؤية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل دبي إلى أسعد وأذكى مدينة في العالم”.

وأضاف: “نهدف إلى جذب مجموعة جديدة من المستثمرين إلى دبي من خلال عرض مشاريعنا الفريدة على السوق الأوروبية في أسبوع لندن للتقنية 2019، الذي يقدم منصة مثالية لنا للتواصل مع المستثمرين، ورواد الأعمال، وصناع القرار، والمسرعات، والمؤسسات ومزودي الحلول، والشركات الناشئة، في مختلف القطاعات من أوروبا والعالم”.

ويجمع أسبوع لندن للتقنية سنويًا مختلف مكونات المنظومة الحيوية للتحول الرقمي العالمي، ويناقش المقومات الرئيسية التي تقود هذا التحول في المؤسسات، مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، وكذلك الحوسبة السحابية والكمية. كما يُعد منصة لتسريع عمل الشركات الناشئة من خلال برامج رأس المال المغامر، والتي يقوم باستضافتها على مدار السنة.