شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة الإنترنت السريعة Li-Fi ستكون متاحة قريباً على رحلات الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت شركة Oledcomm الفرنسية إطلاق خدمة الإنترنت السريع Li-Fi داخل رحلات الخطوط الفرنسية الجوية والخطوط الجوية الملكية الهولندية قريباً، والتى ستحمل اسم LiFiMAX

وحسب موقع Engadget الأمريكى تستعد الشركة الفرنسية لإطلاق نسخة من طائرة متوسطة المدى مدعومة بـ LiFiMAX لعرضها فى معرض باريس الدولى للطيران، حيث قامت بدعوة الفائزين فى مسابقة Ubisoft للرياضيات من أجل إختبارLiFiMAX .

وبخلاف الـ WIFI يستخدم الـ Li-Fi إنتقال الضوء لنقل البيانات بدلاً من الموجات الكهرومغناطيسية، ويرجح البعض أنه أكثر أمانا من الـ WI-FI لأن الضوء لا يمكنه إختراق الجدران، ويعتبرالمدى القصير الذى يبلغ 92 قدماً كحد اقصى إحدى عيوبه، بالإضافة إلى تكلفته العالية التى تتخطى الـ Wi-fi.

Advertisements

ويتعين على الشركة توفير تشغيل خدمة الفيديو بجودة 4K وإتاحة ألعاب الفيديو، وإمكانية الوصول إلى الإنترنت فى حال فشلها فى تزويد سرعة الأنترنت إلى 100 ميغابايت فى الثانية لكل مقعد.

وصرح مصدر مسئول بالشركة أنه سيتم إطلاق الخدمة للطائرات بحلول نهاية هذا العام، على الرغم من صعوبة تحسين سرعة ودقة الإنترنت الذى تم توفيره بالفعل للطائرات.

وتخطط Oledcomm إتاحة LIFIMAX من أجل الاستخدام المنزلى أو المكتبى فى وقت لاحق من هذا العام على أن توفر جهاز إرسال واستقبال للمستخدمين.