شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يطرح ملصقات جديدة لمستخدميه...تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خدمة التراسل الفورى واتس آب عن مجموعة جديد من الملصقات والتى تعرف بـ OPI Sticker، حيث أتاحتها الخدمة لكل من مستخدمى أندرويد و iOS، إذ تم تطويرها من قبل الفنان الكولمبى أوسكار أوسبينا.

وحسب موقع Gadgets الهندى، تتكون الملصقات الجديدة من "دب أبيض" اللون يحمل الكثير من المشاعر والدعائم المختلفة، ويتعين على المستخدمين تحميلها من قسم الملصقات داخل التطبيق لكى تتاح لك ميزة استخدامها.

ويصل حجم مجموعة الملصقات الجديدة إلى 387KB فيما تضم 30 ملصق مختلف يمكنك استخدامه، والذى قدم سابقاً على موقع فيس بوك فى 2014.

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ووفقاً لتقرير نشره موقع WABetaInfo، فإن منصة واتس آب تخطط لطرح الملصقات المتحركة فى مجموعة واحدة وإصدارها على العديد من أنظمة التشغيل مثل Android و iOS و Web.

ويذكر أن واتس آب دعم تقديم ميزة الملصقات فى أكتوبر 2018، ووفر 14 مجموعة من الملصقات الجديدة فضلاً عن المثبتة، ويستطيع مستخدمو أندرويد تنزيل الملصقات من متجر جوجل من خلال خيار " الحصول على ملصقات"