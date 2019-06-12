كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مايكروسوفت تكشف النقاب عن الجيل الجديد من “إكس بوكس”

كشفت شركة مايكروسوفت، النقاب عن الجيل الجديد من منصة الألعاب التابعة لها “إكس بوكس” والتي أطلق عليها اسم “بروجكت سكارلت“، ومن المقرر أن يُطرح في الأسواق نهاية عام 2020.

التقرير التالي لموقع سي إن إن يسلط الضوء على الجيل الجديد من إكس بوكس: