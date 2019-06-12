تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على معدل تحديث يصل إلى 120Hz في هاتف Asus ROG Phone 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب Asus ROG Phone 2، الذي ينطلق بميزة دعم معدل تحديث يصل إلى 120Hz.

تركز شركة Asus مؤخراً على المنافسة في سوق الهواتف المخصصة للألعاب بمواصفات رائدة في تصميم الهاتف تدعم المستخدمين بتجربة ألعاب مميزة بعرض إنسيابي وإستجابة سريعة حتى مع أقوى الألعاب.

ولقد كشفت تسريبات جديدة جاءت عبر وثائق داخلية لشركة Asus، على أن الشركة تستعد لمنافسة جديدة مع إصدارها القادم من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب Asus ROG Phone 2 الذي يتخطى معدل تحديث OnePlus 7 Pro الذي جاء بمعدل تحديث 90Hz ليصل إلى معدل 120Hz.

ولقد أشارت التسريبات أيضاً إلى أن الهاتف سيأتي بمعدل تحديث جديد في لعبة “Under The One Man”، كما تستعد الشركة للإعلان أيضاً عن ألعاب أخرى متوافقة مع معدل التحديث الجديد لهاتف Asus ROG Phone 2.

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ولقد قدمت Asus إصدارها الأول من هواتف ROG المخصصة للألعاب بمعدل تحديث 90Hz، كما جاء بشاشة OLED مميزة بدقة عرض full HD، إلا أن التسريبات لم تكشف عن مواصفات الشاشة في هاتف Asus ROG Phone 2، وما إذا كانت الشاشة التي تدعم معدل 120Hz والتي ينطلق بها الهاتف هي شاشة LCD أو OLED.

يذكر أن شركة Razer قدمت بالفعل أول هاتف من هواتف الأندوريد الذي يأتي بميزة دعم معدل تحديث 120Hz إلى الأسواق، حيث جاء هذا الإصدار بشاشة Sharp IGZO LCD.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف Asus ROG Phone 2 يأتي برقاقة معالج Snapdragon 855، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، على أن يضم بطارية بقدرة أكبر من الإصدار السابق،

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