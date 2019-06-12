Huawei تكشف لنا رسميًا عن موعد وصول الهاتفين Huawei Nova 5/5i

فاطمة أيت طالب - دبي - ظهر الهاتفين Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5i على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA وفي العديد من منصات إختبارات الأداء. وتوقعنا أن يصل هذين الهاتفين في وقت لاحق من هذا الشهر، واليوم كشفت لنا شركة Huawei أنها ستقوم بإزاحة الستار رسميًا عن هذين الهاتفين في اليوم 21 من شهر يونيو الجاري.

نتوقع أن نرى كلا الهاتفين مع شاشات مزودة بثقب في الزاوية العلوية اليسرى من أجل الكاميرا الأمامية. وعلاوة على ذلك، فنحن نتوقع أن نرى ثلاث إلى أربع كاميرات أخرى في الواجهة الخلفية، جنبا إلى جنب مع مستشعر بصمات الأصابع، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون الشاشة من نوع LCD.

وبالعودة إلى المعلومات التي تم رصدها يوم أمس في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA، فقد إتضح لنا أن الهاتف Huawei Nova 5i على الأقل سيضم شاشة بحجم 6.4 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة HiSilicon Kirin 710، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB غير قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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وعلاوة على ذلك، فقد إتضح لنا كذلك أن الهاتف Huawei Nova 5i سيضم كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 24 ميغابكسل للكاميرا الأساسية، وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق. وبالنسبة للكاميرا الرابعة، فهي عبارة عن Time Of Flight. وبغض النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف سيضم كذلك بطارية بسعة 3900mAh، وسيعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة EMUI 9.0.

تباع هذه الهواتف أساسًا في الصين، لذا فهي تأتي من دون خدمات جوجل، مما يعني أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والحظر المفروض على شركة Huawei كلها مشاكل لن تؤثر على مبيعات الهاتفين Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5i.