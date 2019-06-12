AMD تُعلن عن سلسلة بطاقات الرسوميات الجديدة AMD Radeon RX 5700 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة AMD بالإعلان عن ثلاث بطاقات رسوميات جديدة للحواسيب الشخصية في معرض الترفيه السنوي E3 2019. وتستند بطاقات الرسوميات الثلاثية الجديدة على معمارية NAVI الجديدة والتي كان اللاعبون يتطلعون إليها منذ سنوات عديدة.

إثنتين من بطاقات الرسوميات الجديدة التي أعلنت عنها شركة AMD اليوم هما AMD Radeon RX 5700 و AMD Radeon RX 5700 XT. وبالنسبة لبطاقة الرسوميات الأخيرة، فهي تضم 40 وحدة حسابية و2560 معالج للبث مما يجعلها توفر أداءً فائق يصل إلى 9.75 تيرافلوب. وتمتاز بطاقة الرسوميات هذه بتردد أساسي يبلغ 1605MHz، وتردد أقصى يبلغ 1905MHz، ولكن لا يمكن لبطاقة الرسوميات هذه العمل بهذا التردد العالي لفترات طويلة، وبالتالي يبقى التردد الأكثر واقعية هو 1755MHz.

تأتي بطاقة الرسوميات الجديدة AMD Radeon RX 5700 TX مع 8GB من الذاكرة العشوائية GDDR6، وتكلف إبتداء من 449 دولار أمريكي. وستتنافس بطاقة الرسوميات الجديدة هذه مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2070 التابعة لشركة Nvidia، والتي يبلغ سعرها 499 دولار أمريكي.

أما بالنسبة لبطاقة الرسوميات AMD Radeon RX 5700، فهي تضم 36 وحدة حسابية و2304 معالج للبث مما يجعلها توفر أداءً قويًا يصل إلى 7.95 تيرافلوب. وتمتاز بطاقة الرسوميات هذه بتردد أساسي يبلغ 1465MHz، وتردد أقصى يبلغ 1725MHz، ولكن لا يمكن لبطاقة الرسوميات هذه العمل بهذا التردد العالي لفترات طويلة، وبالتالي يبقى التردد الأكثر واقعية هو 1625MHz.

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تأتي بطاقة الرسوميات الجديدة AMD Radeon RX 5700 مع 8GB من الذاكرة العشوائية GDDR6، وتكلف إبتداء من 379 دولار أمريكي. وستتنافس بطاقة الرسوميات الجديدة هذه مع بطاقة الرسوميات Nvidia GeForce RTX 2060 التابعة لشركة Nvidia، والتي يبلغ سعرها 349 دولار أمريكي.

هناك أيضًا بطاقة رسوميات ثالثة تدعى AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition. وكما يوحي إسمها، فهي تأتي بنفس عدد الوحدات الحسابية ومعالجات البث، وبنفس مقدار الذاكرة المتاحة في بطاقة الرسوميات Radeon RX 5700 XT، ولكن التردد الأساسي في بطاقة الرسوميات Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition يبلغ 1680MHz، في حين يبلغ ترددها الأقصى 1980MHz. وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فهي ستكلف 499 دولار أمريكي.

تدعم بطاقات الرسوميات الجديدة هذه أيضًا ميزات مثل PCIe 4.0 و DisplayPort 1.4 مع Display Stream Compression و 4K HDR بمعدل 144Hz أو 8K HDR بمعدل 60Hz من خلال كابل واحد، فضلا عن FreeSync 2 HDR، والمزيد. عمومًا، ستكون جميع بطاقات الرسوميات الجديدة هذه متاحة للشراء إبتداء من 7 يوليو من شركة AMD والشركاء المصنعين الآخرين.

كما أعلنت شركة AMD عن معالج رائد جديد موجه لحواسيب الألعاب يدعى AMD Ryzen 9 3950X. يستند هذا المعالج الجديد على معمارية Zen 2 الجديدة من شركة AMD مع العلم بأنه يضم 16 نواة حقيقية و32 نواة وهمية. وجدير بالذكر أن التردد الأساسي لهذا المعالج يبلغ 3.5GHz، في حين يبلغ تردده الأقصى نحو 4.7GHz. عمومًا، هذا المعالج الجديد سيكون متوفرًا للشراء في شهر سبتمبر المقبل مقابل 749 دولار أمريكي.