شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى تؤجل إطلاق أحدث أجهزتها بسبب الأزمة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف "ريتشارد يو" أحد مسئولى شركة هواوى لقناة CNBC الأمريكية، أن شركته ستؤجل إطلاق أحدث أجهزة اللاب توب الخاصة بها، والذى سيعمل بنظام تشغيل ويندوز10، وكان من المقرر الكشف عنه خلال معرض CES Asia فى شنغهاى هذا الأسبوع، دون تحديد ميعاد لإصداره.

وحسب موقع The verge الأمريكى، فجاءت هذه الخطوة من قبل الشركة الصينية، بسبب العقوبات الأمريكية التى أقرتها عليها، مما تسبب فى قطع العلاقات مع عدد من الشركات الأمريكية خاصة مايكروسوفت وIntel اللتان تساهمان فى تشغيل أجهزة كمبيوتر هواوى.

وأضاف "ريتشارد يو" أن الإعلان عن الجهاز وتحديد موعد إصداره يعتمد على الوقت التى ستظل به هواوى على القائمة السوداء بسبب الأزمة التى تسببت بها الحكومة الامريكية.

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وأشار تقريرنشره موقع Digitimes إلى أن هواوى أوقفت العمل على تطوير وإنتاج أجهزة اللاب توب، فيما بقيت شركة مايكروسوفت صامته بعد تلك الأزمة، عقب إزالة منتجات هواوى من متجرها الإلكترونى.

وأوضحت شركة هواوى أن تخزينها للتكنولوجيا الخاصة بها سيخفف من العقبات الأمريكية، فيما يمثل خط إنتاج أجهزة الكمبيوتر شريحة صغيرة بشركة هواوى، ولكنه يحقق أعلى إيرادات للمستهلكين بالولايات المتحة الأمريكة.