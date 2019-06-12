شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد أن شركة فيس بوك ستقوم بدفع أموال للمستخدمين مقابل السماح لها بمراقبة كيفية استخدامهم لهواتفهم الذكية، وذلك من خلال تطبيق جديد يسمى Study، حيث سيقوم التطبيق بمراقبة التطبيقات المثبتة على هاتف الشخص، والوقت الذى يقضيه فى استخدام هذه التطبيقات، والبلد الذى يتواجد بها، وبيانات التطبيق الإضافية التى يمكن أن تكشف عن ميزات معينة يعتمد عليها المستخدمين.

وبحسب موقع The Verge الأمريكى، فيقول فيس بوك إنه لن يرى أى محتوى محدد، بما فى ذلك الرسائل وكلمات المرور ومواقع الويب التى يزورها المستخدمين، فيما يأتى إطلاق Study بعد عدة أشهر من إيقاف آخر تطبيق بحث تابع للشركة وهو Facebook Research، بسبب بعض الخلافات حوله مما دفع فيس بوك إلى إغلاقه فى يناير الماضى.

ويكشف إطلاق تطبيق Study أن فيس بوك يشعر أنه لا يزال بحاجة إلى هذه البيانات حول كيفية استخدام الناس لهواتفهم، وأيضًا أن فيس بوك قد يعلم شيئًا، فيما سيكون التطبيق متاحا فقط للأشخاص من عمر 18 وما فوق؛ وسيكون متاحًا فقط على نظام أندرويد، حيث يمكن لكل مستخدم الوصول إلى الهاتف بشكل أعمق؛ وسيتم فتحه مع سلسلة من الشاشات التى تصف نوع البيانات التى يجمعها التطبيق وكيفية استخدامه.

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وسيتم التحقق من عمر المستخدمين من خلال الإشارة إلى العمر على حساب فيس بوك الخاص بهم؛ وسيتعين على المشاركين أيضًا الحصول على حساب PayPal حتى يتم الدفع لهم، بينما يشترط على PayPal أيضًا 18 عاما وأكثر، فيما يقول فيس بوك إنه سيشير إلى بيانات أخرى يعرفها عنك عند تحليل البيانات من التطبيق، لكن بيانات التطبيق لن يتم ربطها بحسابك أو استخدامها لاستهداف الإعلانات لك.

لكن فى نفس الوقت لم يكشف فيس بوك عن المبلغ الذى سيدفعه للناس لاستخدام التطبيق، لكن منشور فى المدونة يقول "يتم تعويض جميع المشاركين فى البحث"، وسيتم إطلاقه فى الولايات المتحدة والهند، ولن يتمكن الجميع من التسجيل فى التطبيق، حيث ستستهدفك الشركة من خلال إعلان، وإذا رأيت أحد الإعلانات، فيمكنك الضغط للتسجيل.

وقد رفض متحدث باسم الشركة التعليق على المبلغ الذى سيتم دفعه والأشخاص الذين سيتم استهدافهم بالدعوات لاستخدام التطبيق، كما قالوا إن قائمة المعلومات التى يجمعها التطبيق شاملة، وأن المعلومات الأخرى لا يتم جمعها.