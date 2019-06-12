شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رداً على الادعاءات.. أمازون تؤكد عدم تخليها عن العامل البشرى مهما حدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف كبير التقنين داخل شركة "أمازون" عملاق التجارة الإلكترونية، أن الشركة لن تقوم بالاستغناء عن كوادرها البشرية من موظفين وإداريين، فى ظل الاتجاه إلى الاعتماد على الروبوت بدلاً من البشر.

وأضاف أن الشركة تمتلك أكثر من 200 ألف روبوت موزعين على 50 مستودعا حول العالم، وعلى الرغم من ذالك فإن الشركة لن تصل إلى المرحلة التى تعتمد خلالها على الروبوت بشكل كامل، وذلك بحسب BBC.

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وأوضح أن الشركة هى مزيج من البشر والآلات ونحتاج إلى كلاهما، والتحدى الذى يواجهنا هوه كيفية استخدام الآلات لتوسيع قدرات البشر لإنجاز مهام أكبر، وأن فكرة استبدال البشر بآلات مجرد خرافة.

وجاء هذا التصريح بعد إضراب نظمته نقابة العمال البريطانية "Gmb" الموجودة فى الولايات المتحدة، وصف من خلالها عمال "أمازون" أن عمال المستودعات يتعرضون لمعاملة غير إنسانية، وقال "تيم روتش" الأمين العام للنقابة إن العمال عظامهم ويفقدون الوعى ويتم نقلهم للمستشفى.

ردت شركة أمازون على ذلك أن جميع مواقعها آمنة والتقارير التى تذكر عكس ذالك هى كاذبة لا تعكس الواقع، وقد قامت الشركة بسبب هذه الضغوط برفع الحد الأدنى لأجور الموظفين لتعوضيهم عن المجهود المبذول داخل العمل.