التغيير الأسوأ في الهاتف Galaxy Note 10 سيصل أيضًا إلى Galaxy S11

فاطمة أيت طالب - دبي - بناءًا على ما سمعناه حتى الآن، فمن المفترض أن تقوم شركة سامسونج بالتخلص من منفذ السماعات 3.5mm في الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro المتوقع صدورهما في شهر أغسطس المقبل. ومن الناحية النظرية، فالهاتف Galaxy S11 سيفتقر بدوره لمنفذ السماعات، وهذا هو الأمر الذي من شأنه أن يثير إستياء العديد من الأشخاص. وعلى الرغم من أن شركة آبل قررت التخلص من هذا المنفذ في هواتف iPhone منذ عدة سنوات، إلا أن شركة سامسونج قررت الصمود في وجه إتجاهات السوق وقررت الإحتفاظ بهذا المنفذ في هواتفها الذكية، ولكن يبدو أن ذلك لن يستمر لفترة طويلة. ووفقا لمصادر تحدثت مع كل من Android Police و SamMobile، فيبدو أن شركة سامسونج قررت هذا العام التخلص من منفذ السماعات 3.5mm في هواتفها الذكية الراقية واللجوء للحلول الأخرى مثل USB Type-C و Bluetouth مع العلم بأنه سيكون بمقدور المستخدمين مواصلة إستخدام السماعات السلكية مع هواتف Galaxy Note 10 وما بعدها، ولكن سيحتاج المستخدمون إلى المحول ” USB-C-to-3.5mm “.

بغض النظر عن شركة سامسونج، فقد كانت OnePlus واحدة من الشركات القليلة التي قررت بدورها الإحتفاظ بمنفذ السماعات 3.5mm في هواتفها الذكية، ولكنها قررت الإنصياع في نهاية المطاف لإتجاهات السوق وقامت بإزالة هذا المنفذ من هواتفها الذكية إبتداء من العام الماضي. ومع ذلك، كل شيء بدأ في العام 2016 عندما قررت بعض الشركات، بما في ذلك شركة آبل إزالة هذا المنفذ من هواتفها الذكية، وبدأت بذلك مع الهاتفين iPhone 7 و iPhone 7 Plus.

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بسبب تزايد عدد الشركات التي قررت التخلص من منفذ السماعات 3.5mm في هواتفها الذكية، لاحظنا تزايدًا ملحوظًا في عدد السماعات اللاسلكية والسماعات السلكية التي تستخدم موصل USB Type-C. وهذا يبدو منطقيًا نظرًا إلى أن هذه السماعات هي الحل الوحيد أمام ملاك الهواتف الذكية التي لا تضم منفذ السماعات 3.5mm.

ونظرًا إلى أن شركة سامسونج قررت إزالة منفذ السماعات 3.5mm في الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro على الرغم من أننا لم نتأكد من ذلك بعد بشكل رسمي، فنحن لن نتفاجأ في حالة إذا قررت الشركة الكورية الجنوبية القيام بنفس الأمر مع Galaxy S11 في أوائل العام المقبل.