الهاتف Google Pixel 4 يظهر للعلن من جديد، وهذه المرة في صور مسربة واقعية

فاطمة أيت طالب - دبي - حصلنا في الفترة الماضية على مجموعة من التسريبات التي تجسد لنا كيف سيبدو الهاتف Google Pixel 4 القادم من شركة جوجل. والآن، نحن هنا مع تسريب جديد عبارة عن صور واقعية تستعرض لنا الهاتف Google Pixel 4 من الأمام. وعلى الرغم من أن هذه الصور تعرض لنا الهاتف Google Pixel 4 في غطاء واقي لإبقاء تصميمه بعيدًا عن أنظار المتطفلين، فهذه الصور لا تزال جيدة بما فيه الكفاية لتؤكد لنا بأن الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل سيضم ثقبًا عريضًا في الزاوية العلوية اليمنى لإحتواء الكاميرا الامامية المزدوجة.

للآسف، هذه الصور لا تستعرض لنا الواجهة الخلفية للهاتف Google Pixel 4 مع العلم بأننا حصلنا في الفترة الماضية على صور تستعرض لنا هذا الهاتف مع كاميرتين في الخلف بوضعية أفقية، وأخرى تستعرض لنا هذا الهاتف مع عدة كاميرات في وحدة مربعة الشكل تذكرنا بالكاميرا الثلاثية للهاتفين iPhone XS 2019 و iPhone XS Max 2019 المتوقع صدورهما أيضًا في أواخر الربع الثالث من هذا العام.

وفي الأونة الأخيرة، كان هناك تسريب لواقي الشاشة قيل بأنه مصمم للهاتف Google Pixel 4، وهو يؤكد بدوره قدوم شاشة الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل مع ثقب عريض من أجل الكاميرا الأمامية المزدوجة في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة.

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لا يزال يتعين علينا الإنتظار لنحو أربعة أشهر قبل أن نرى شركة جوجل تزيح الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL. وبناء على ما جمعناه حتى الآن، فيبدو أن هذين الهاتفين المنتظران سيضمان شاشات بأحجام مختلفة، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB، فضلا عن المعالج Snapdragon 855. وكما يمكنك أن تتوقع، فسوف يأتي هذين الهاتفين كذلك بشكل مسبق مع نظام Android Q.