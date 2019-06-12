Huawei قامت بشحن 1 مليون جهاز مزود بنظام التشغيل HongMeng OS الخاص بها

فاطمة أيت طالب - دبي - تمكنت شركة Huawei من شحن 1 مليون هاتف ذكي مزود بنظام التشغيل الخاص بها والذي يُطلق عليه حاليًا إسم HongMeng OS. ووفقا لشركة Rosenblatt Securities، فهذه الأجهزة كانت معدة للإختبار، دون توضيح ما إذا كانت هواتف متوفرة فعليًا في السوق أو نماذج أولية. كشف التقرير أن نظام التشغيل التابع لشركة Huawei متوافق مع جميع تطبيقات الأندرويد ولديه ” خصائص أمنية إضافية لحماية البيانات الشخصية “.

نقلت صحيفة China Daily عن الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في شركة Huawei، السيد Richard Yu، قوله أن نظام التشغيل الخاص بالشركة سيكون متاحًا في وقت مبكر من هذا الخريف أو الربيع على أبعد تقدير. وقال السيد Richard Yu في محادثة جماعية على منصة WeChat الصينية أن نظام التشغيل الخاص بالشركة مستعد ليتم تثبيته على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب والتلفزيونات والسيارات والأجهزة المحمولة وأي شيء آخر يمكن تثبيت نظام للتشغيل عليه.

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على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تأجيل الحظر المفروض على شركة Huawei لمدة 90 يومًا إعتبارًا من 20 مايو، إلا أن الشركة الصينية ليست لديها خطط لإنتظار القرار، وقررت بذلك الدفع بنظام التشغيل الخاص بها الذي كان قيد التطوير منذ عدة سنوات. قال موقع Huawei Central، وهو موقع إلكتروني ينشر أخبارًا معظمها عن شركة Huawei، أنه يجري بالفعل شراء العلامة التجارية ” HongMeng ” في العديد من الأسواق، مثل كندا وأوروبا وكوريا الجنوبية والمكسيك.

يبدو إسم HongMeng غير عادي، ونأمل أن يحصل نظام التشغيل التابع لشركة Huawei على إسم تسويقي مناسب يبدو إسمًا صينيًا بدرجة أقل. وعلى الرغم من أنه يُترجم حرفيًا إلى الحلم الأحمر، إلا أن موسوعة ويكيبيديا تقول أنها شخصية أسطورية تدعى Vast Mist. ما زلنا ننتظر لنرى ما إذا كانت شركة Huawei ستقوم بإطلاق نظام التشغيل الخاص بها تحت إسم HongMeng OS أو Red Dream OS أو تحت إسم آخر مع العلم بأن بعض التقارير السابقة لمحت إلى إمكانية قدوم نظام التشغيل التابع للشركة الصينية أيضًا بإسم Ark OS.