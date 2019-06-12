Huawei تبدأ بإرسال طلبات للمطورين لنشر تطبيقاتهم في متجر التطبيقات التابع لها

فاطمة أيت طالب - دبي - في أواخر الشهر الماضي، هزت الأخبار التي تفيد بأن شركة جوجل سحبت ترخيص الأندرويد من شركة Huawei، المجتمع التقني. منذ ذلك الحين، رأينا موردي المكونات ومصممي الرقاقات والمعالجات يقطعون علاقاتهم التجارية مع الشركة الصينية. هذه الظروف أرغمت شركة Huawei على تسريع عملية تطوير نظام التشغيل الخاص بها وبديلها الخاص لمتجر Google Play Store. إذا كانت الشركة تريد البقاء على قيد الحياة بدون جوجل، فعليها التأكد من أن هواتفها الذكية يمكنها الوصول إلى منظومة مليئة بالتطبيقات. تحقيقًا لهذه الغاية، تواصل الشركة إرسال الطلبات لمطوري تطبيقات Google Play Store لحملهم على توزيع تطبيقاتهم في متجر AppGallery التابع للشركة والذي يأتي بشكل مسبق مع هواتف Huawei.

قام مطور موثوق لا يرغب في عدم الكشف عن هويته بنشر رسالة إلكترونية تلقاها من شركة Huawei. كانت الرسالة الإلكترونية تدعو هذا المطور لنشر تطبيقاته على متجر Huawei AppGallery، وهو المتجر الذي تقول شركة Huawei في الرسالة أنه يحتوي على ” 270 مليون مستخدم نشط شهريًا ” على أكثر من ” 350 مليون هاتف “. وتعد الرسالة الإلكترونية بتزويد المطورين ” بالدعم الكامل ” لمساعدتهم على نشر تطبيقاتهم عل متجر Huawei AppGallery، ولكن من غير الواضح ما هو نوع الدعم الذي سيتم توفيره للمطورين. وأخيرًا، تشير الرسالة الإلكترونية إلى دعوة مجانية للإنضمام لمجتمع من المطورين يتخطى 560 آلف عضو، على الرغم من أننا لا نعرف مدى نشاط هذا المجتمع فعليًا.

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ليس هناك ما يثير الدهشة من إرسال شركة Huawei هذه الرسالة الإلكترونية إلى مطوري التطبيقات على متجر Google Play Store، فلقد رأينا شركة أمازون تقوم بنفس الخطوة قبل عدة سنوات لإقناع المطورين بنشر تطبيقاتهم على متجر Amazon AppStore الخاص بها. ومع ذلك، فإن توقيت إرسال هذه الطلبات للمطورين مثير للإهتمام بالنظر إلى القيود التجارية الأمريكية الأخيرة على Huawei والتقرير الأخير من وكالة الأنباء Bloomberg الذي يشرح إستراتيجية متجر تطبيقات Huawei خارج الصين.