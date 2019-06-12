شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مساعد جوجل الصوتى Google Assistant يصل لتطبيق Waze على أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد تطبيق خرائط Waze واحد من أشهر خدمات الخرائط فى العالم، وهو الأمر الذى دفع جوجل للاستحواذ عليه فى عام 2013، إلا أن تقرير جديد كشف أن التطبيق أصبح الآن يدعم مساعد جوجل الصوتى Google Assistant.

وبحسب موقع the Verge الأمريكى، فقد وصلت العديد من مميزات Waze إلى خرائط جوجل، فعلى سبيل المثال، قد وصلت ميزة مؤشر السرعة وميزة حدود السرعة، وميزة التنبيه بكاميرا مراقبة السرعة، لكن الميزة الجديدة تعتبر خطوة نحو تطوير Waze نفسه الذى بدأ فى الحصول على مميزات جوجل.

وكشف التقرير أن المساعد الذكى سيصل إلى Waze فى أقرب وقت، وهو يتيح جميع وظائف المساعد المعتادة، بما فى ذلك أوامر مثل "Hey Google, report traffic" للحصول على تحديث حول حركة المرور، أو "Hey Google, avoid tolls" لتغيير الاتجاهات، فيما أشار التقرير إلى أن هذا التحديث متاح فى الوقت الحالى فى الولايات المتحدة لهواتف أندرويد التى تعمل باللغة الإنجليزية، لكن قد يصل لمزيد من الدول قريبا.