شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سجن طالب هندى 5 سنوات فى الولايات المتحدة بتهمه الاحتيال عبر الهاتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن سجن متدرب هندى بإحدى الجامعات الأمريكية، لمدة تصل إلى 5 سنوات بسبب تقديمه دعم فنى لعملية احتيال عبر الهاتف، جنت حوالى مليون دولار.

وحسب موقع Gadgets الهندى، سيتم ترحيل المتهم Bishwajeet Kumar Jha إلى بلاده بعد قضاء فترة الحكم بسبب احتياله على ضحايا تتراوح أعمارهم بين الـ58 عام والـ93 عام، إذ استطاع أن يسرق منهم أموالهم التى يتلقونها بعد التعاقد والتى تتراوح بين 1,180 دولار و 174,300 دولار أمريكى.

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ويزعم المدعون الفدراليون أن الضحايا تم إقناعهم أن الشركة المزورة ردت الأموال عن طريق الخطأ إلى حساباتهم المصرفية، وطُلب منهم إرسال الأموال مرة أخرى إلى المتهم أو أعوانه أو إرسالها لمصارف خارج الدولة.

وصادرت الحكومة بعض العناصر التى ساهمت فى إتمام العملية الاحتيالية، بعد تحقيق كشف أنه تم تحويل الأموال المسروقة إلى حساب بنكى موجود فى كاليفورنيا ومن هذا البنك تم تحويل الأموال دولياً إلى بنوك أخرى بالهند والصين وسنغافورة.

وقال المحامى الأمريكى آرون ل. وايزمان أن وزارة العدل تأخذ الأمر على محمل الجد وستفرض عقوبات جنائية على أى شخص يستهدف الضحايا الضعفاء وخاصة كبار السن.