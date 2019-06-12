تكنولوجيا: ميسي نجم الغلاف القادم لـ eFootball PES 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على ما يبدو أن هذا هو الإعلان الذي وعدت به كونامي ليلة أمس، فقد أعلن اليوم أنه تم تغيير أسم Pro Evolution Soccer الخاصة بكونامي لموسم 2020 إلى eFootball PES، لكن مع العلم أن الأسم فقط هو ما تم تغييره ولكن غيرة من التفاصيل التي يعرفها ويحبها اللاعبين تظل كما هى.

كما كشف أيضا إلى جانب الكشف عن تغيير الأسم عرض دعائي جديد بركز على نجم كرة القدم ليونيل ميسي والذي أكد أيضا على أنه سيكون نجم الغلاف، ستأتي اللعبة في أثنين من الإصدارات وهى Standard Edition وLegend Edition وسيكون إصداراً رقمياً فقط.

الجدير بالذكر أن eFootball PES 2020 ستصدر في الـ 10 من سبتمبر على كل من أجهزة PC, PS4 وXbox One.

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