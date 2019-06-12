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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 تطبيقات هتساعدك خلال السفر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع حلول فصل الصيف يتجه الكثير من الناس إلى حجز الرحلات والسفر إلى أى مدينة داخل البلاد أو خارجها من أجل الاستمتاع بوقت جيد مع العائلة والأصدقاء، ويتيح لك هاتفك الكثير من التطبيقات التى توفر لك رحلة سفر سهلة وممتعة لما تقدمه لك من خدمات مميزة، ونرصد أبرزها كما يلى:
Sky Scanner
يوفر لك هذا التطبيق أفضل رحلات الطيران بأرخص الأسعار، ويقدم لك مقارنة بين شركات الطيران الأخرى وأسعارها، ويتيح لك التطبيق حجز مواصلات من المطار إلى مكان إقامتك بالإضافة إلى إمكانية حجز الفنادق.
Booking
يوفر لك هذا التطبيق الهولندى العديد من الخيارات التى تسهل عليك سفيرتك ورحلتك، حيث يقدم لك بوكينج دوت كوم الأماكن المتوفرة للإقامة من الشقق والفنادق والأكواخ والمنازل الأشجار والمنتجعات الفخمة بأكثر من 40 لغة مما يجعله يغطى 151,127منطقة فى 228 دولة حول العالم.
Google Maps
لا يوجد أحد لا يعرف هذا التطبيق المجانى الذى تتيحه جوجل للمستخدمين، تبرز أهمية Google Maps عند وجودك بمكان غريب ليوفر لك خريطة تساعدك على تحديد مواقعك والمطاعم ومحطات الوقود الموجودة حولك.XE currency
إن كنت فى بلد أجنى فحتماً ستحتاج إلى هذا التطبيق الذى يساعدك لتحويل العملات لمعرفة الأموال التى ستحتاجها فى أى بلد حول العالم.
UBER
يساعدك هذا التطبيق فى التنقل بأى مكان بالعالم حيث يتيح لك طلب السائق والتحدث معه بعد إنشاء حساب، ويمكنك تقييم مشوارك والسائق الخاص بك، ويوفر أيضاً التطبيق خدمة التوصيل باستخدام دراجات هوائية أو الحافلة وإتاحة خدمة توصيل الطعام من خلال تطبيق مماثل يحمل اسم UBER EATS.
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