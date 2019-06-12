شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا نبدو أجمل فى المرآة عن كاميرا الهاتف.. 5 أسباب تجيبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تساءلت من قبل لماذا نبدو فى المرآة أجمل، رغم كل التطورات التكنولوجية التى تحصل عليها كاميرا الهاتف، والتى تصل دقة البعض منها الآن إلى 40 ميجا بكسل، وميزات كثيرة مثل التنعيم والـfilters المتعددة.

إن صورتنا فى المرآة ما هي إلا انعكاس لنا وليست الحقيقية، فمثلًا إذا كان لديك حسنة على خدك الأيسر، فستراها يمينًا.

وقال أحد المعلقين إنه نظرًا لأننا معتادون كثيرًا على النظر إلى المرآة، بدلاً من النظر إلى صور لأنفسنا، فإن الصور دائمًا ستكون غريبة لنا، عقلك يكره الصورة، لأن شيئًا ما لا يبدو كما هو.

المرآة أكثر ديناميكية من الصور، فنحن يمكننا التحرك أمام المرآة بشكل مريح، مما يجعلنا نرى أنفسنا بزوايا متعددة، بعكس الصورة، فهي لقطة واحدة أيًا كان كيف يبدو مظهرك بها.

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إن المرآة تنقل صورة أكثر بُعدًا، أي أقرب إلى3D، في حين أن الصورة تجعل الشكل ثنائي الأبعاد 2D، بالإضافة إلى أن عدسات الكاميرا المختلفة أيضا تغير شكل وعمق الوجه.

إن الفلاش يضىء التفاصيل بحدة شديدة، ويحول الوجوه الأنيقة المعتادة إلى مشهد مرعب، مثل إضاءة العين بشدة فتبدو بـ اللون الأحمر كما لو أنك مصاص دماء.

فأنت حين تنظر للمرآة لا تحتاج لتكون بوضعية معينة، أو الابتسام بطريقة رسمية كأن تأخذ صورة بطاقة شخصية أو جواز سفر، لهذا حين تنظر لنفسك في المرآة وتبتسم بطبيعتك دون تكلف، ترى نفسك أجمل.