شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خدمة خرائط جوجل تنبهك عند خروج سيارة الأجرة عن مسارها.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد، أن تطبيق "خرائط جوجل" سينبه المستخدمون عند ركوب سيارة أجرة، وخروج السائق عن الطريق المحدد له، وذلك بحسب موقع المطورين الأمريكى xda-developers.

وفيما يتعلق باستخدام الميزة، فيمكن للمستخدمين فتح تطبيق الخرائط، ثم البحث عن اتجاهات التنقل إلى وجهتك، ثم اضغط على زر "البقاء أكثر أمانًا" أو stay safer من القائمة فى الأسفل، حيث ستجد تنبيهات خارج الطريق، قم بتمكين الخيار ثم ابدأ رحلتك

وستتيح الميزة الجديدة تتبع رحلتك الحالية مع عرض لافتة فى التطبيق تنص على أنه سيتم تنبيهك إذا ابتعد السائق لمسافة 500 متر عن الطريق الصحيح، وهى ما تعتبر مسافة كافية لإجراء تعديلات صغيرة وتفضيلات القيادة الشخصية، لكن حتى الآن، فإن هذه الميزة متاحة لبعض مستخدمى خرائط جوجل، إضافة إلى طرحها فى بعض الدول دون غيرها، لكن من المنتظر أن تصل لمزيد من الدول قريبا.

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