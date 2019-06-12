سامسونج تعلن عن هاتفها الشديد التحمل Galaxy Xcover 4s

أعلنت شركة سامسونج يوم الاثنين عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد (جالاكسي إكسكفر 4 إس) Galaxy Xcover 4s، الذي يندرج تحت فئة الهواتف الشديدة التحمل للظروف القاسية، ويقدم مواصفات تحت المتوسطة.

ويقدم (جالاكسي إكسكفر 4 إس) شاشة من نوع (تي إف تي) TFT بقياس 5 بوصات وبدقة 1280×720 بكسلًا، ومعالجًا ثماني النوى بتردد 1.6 جيجاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة حتى 512 جيجابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية.

ويمتلك الجهاز كاميرا خلفية واحدة بدقة 16 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/1.7، كما يمتلك كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مع فتحة عدسة f/2.2. وهو يحتوي على بطارية بسعة 2,800 ميلي أمبير/ الساعة.

ويعتمد هاتف (جالاكسي إكسكفر 4 إس) أيضًا على أجهزة استشعار لقياس الارتفاع، وبوصلة لتحديد المواقع الجغرافية GPS، وهو يدعم شبكات الجيل الرابع LTE.

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وتعتزم سامسونج إطلاق (جالاكسي إكسكفر 4 إس) بالإصدار 9 (باي) من نظام التشغيل أندرويد. ويمتاز الهاتف الجديد بأنه يتمتع بشهادات الحماية نفسها التي امتلكتها هواتف السلسلة السابقة.

ومن هذه الشهادات: شهادة MIL-STD 810G، التي تجعل الهاتف مقاومًا للملح، والغبار، والرطوبة، والأمطار، والاهتزاز، والإشعاع الشمسي، والنقل، وتجعله مقاومًا للصدمات الحرارية. كما يتمتع (جالاكسي إكسكفر 4 إس) بمعيار IP68 المقاوم للغبار والماء، تحت عمق متر ونصف لمدة نصف ساعة.

ويوفر الجهاز الشديد التحمل للظروف القاسية مفاتيح تحكم فعلية أدنى شاشته، كما يوجد زر إضافي قابل للتخصيص لفتح أكثر التطبيقات استخدامًا، بالإضافة إلى ضوء الفلاش.

وكما هو الحال مع هواتف السلسلة السابقة، التي طُرحت في أسواق مختارة، فقد قالت سامسونج: إنها تعتزم طرح هاتف (جالاكسي إكسكفر 4 إس) في السوق الإيطالي، اعتبارًا من شهر تموز/ يوليو المقبل بسعر يعادل 340 دولارًا أمريكيًا.