سامسونج تكشف عن شاشة ألعاب منحنية بتردد 240 هرتز

أعلنت شركة سامسونج اليوم الثلاثاء عن شاشتها الجديدة (سي آر جي5) CRG5 التي تأتي بقياس 27 بوصة وبدقة FHD، وهي موجهة لعشاق ألعاب الفيديو.

وقالت الشركة الكورية في منشور على مدونتها: إن الشاشة الجديدة تتمتع بمعدل تحديث قدره 240 هرتزًا، وزمن استجابة قدره 4 ميلي ثانية؛ كي تتناسب مع المتطلبات الحالية لألعاب الفيديو. كما تدعم الشاشة العديد من التقنيات والخصائص، التي تقدم تجربة لعب مُتميزة، مثل تقنية: NVIDIA G-SYNC.

وأضافت سامسونج أن شاشة (سي آر جي5) تنتمي إلى سلسلة شاشاتها المنحنية، التي تشمل أيضًا الشاشة المنحنية الجديدة بقياس 49 بوصة: (سي آر جي9) CRG9، التي تأتي مع نسبة أبعاد 32:9، ومعدل انحناء قدره 1800R، ودقة 5,120×1,440 بكسلًا.

أما شاشة (سي آر جي5) فهي تأتي بمعدل انحناء قدره 1500R، كما أنها تقدم مستوى تباين ساكن قدره 3,000:1، وزاوية رؤية قدرها 178 درجة. كما تقدم مستوى إضاءة قدره 300 شمعة، وهي تدعم أوضاع اللعب المختلفة: المخصص، و FPS، و RTS، و RPG، و AOS، و Cinema، و DCR.

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وتأتي الشاشة مع عدد من المنافذ، بما في ذلك: منفذ (ديسبلاي بورت 1.2) Display Port 1.2، ومنفذي (إتش دي إم آي 2) HDMI 2. وهي تتوفر باللون الأزرق الداكن.

ودون التطرق إلى السعر، قالت سامسونج: إنها تعتزم طرح الشاشة في الأسواق خلال الربع الثالث من العام الحالي.