هواوي: المركز الأول في سوق الهواتف سيحتاج مزيدًا من الوقت

قال مسؤول تنفيذي كبير اليوم الثلاثاء: إن شركة هواوي ستحتاج إلى مزيد من الوقت لتصبح أكبر مُصنع للهواتف الذكية في العالم، وهو هدف كانت الشركة الصينية تطمح إلى تحقيقه في الربع الأخير من العام الحالي.

وجاءت هذه التصريحات على لسان (شاو يانغ) – كبير المسؤولين الإستراتيجيين لمجموعة هواوي – خلال رد على سؤال وجه له في النسخة الآسيوية من معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES Asia، في مدينة شنغهاي الصينية.

وقال يانغ دون أن يوضح الأسباب: “كنا سنصبح الأكبر في الربع الرابع (من العام الحالي) ولكننا نشعر الآن أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا أطول”. وكشف أن شركة هواوي تبيع في الوقت الراهن ما بين 500,000 و600,000 هاتف ذكي يوميًا.

يُشار إلى أن تصريحات يانغ تأتي بعد نحو أسبوعين من إعلان محللين أن شركة هواوي، التي فُرضت عليها عقوبات أمريكية صارمة، يمكن أن تشهد انخفاضًا في الشحنات بنسبة تصل إلى الربع، خلال العام الحالي، وقد تواجه احتمال اختفاء هواتفها الذكية من الأسواق الدولية.

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وبحسب شركتي الأبحاث Fubon Research، و Strategy Analytics، فإن شحنات الهواتف الذكية من هواوي – التي أصبحت تحتل المركز الثاني في سوق الهواتف خلف سامسونج – قد تتراجع بين 4% و 24% في عام 2019، إن استمر الحظر.

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وقال العديد من الخبراء: إنهم يتوقعون انخفاض شحنات هواوي من الهواتف الذكية خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك بعد أن منعت وزارة التجارة الأمريكية الشركة الصينية من شراء السلع الأمريكية الأسبوع الماضي؛ وسط تصاعد الخلاف التجاري مع الصين.