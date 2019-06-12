شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يبنى مزرعة طاقة شمسية فى تكساس بقيمة 416 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقوم فيس بوك حاليا ببناء مزرعة طاقة شمسية ضخمة فى غرب تكساس، يعتقد أنها واحدة من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية فى الولايات المتحدة. ووفقا لما نشره موقع "ديلى ميل" أعلنت شركة Longroad Energy ، التى تتخذ من بوسطن مقراً لها عن شراكتها مع فيس بوك لتطوير 416 مليون دولار (330 مليون جنيه إسترليني). تبلغ طاقة مشروع "بروسبيرو سولار" 379 ميجاوات، وقالت جمعية صناعات الطاقة الشمسية أن هذا يكفى لتشغيل حوالى 72000 منزل، على أساس المعدل القومى للولايات المتحدة. يتخطى المشروع هدف Facebook المتمثل فى استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل مراكز البيانات الخاصة به، بما فى ذلك موقعه الذي تم إنشاؤه حديثًا بالقرب من البوكيرك، و

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