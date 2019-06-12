الإعلان رسميًا عن الهاتف Galaxy M40 مع شاشة Infinity-O، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد حققت شركة سامسونج نجاحًا جديدًا مع الجيل الجديد من هواتف Galaxy A Series و Galaxy M Series، وهي الآن تتطلع للإستفادة من ذلك من خلال تدعيم سلسلة هواتف Galaxy M Series بعضو جديد يدعى Galaxy M40. وقد تم الإعلان عن هذا الهاتف للتو مع شاشة Infinity-O، وثلاث كاميرات في الخلف.

كما سبق وأشرنا قبل قليل، فالهاتف Galaxy M40 الجديد يضم شاشة Infinity-O بتقنية IPS LCD وبقطر 6.3 إنش كما أنها تمتاز بدقة +FullHD. وبغض النظر عن الشاشة، فقد تم تزويد الهاتف Galaxy M40 الجديد كذلك بالمعالج الثماني النوى Snapdragon 675، وبكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل تمتاز بعدسة بفتحة 2.0، وببطارية بسعة 3500mAh تدعم تقنية الشحن السريع Adaptive Fast Charging.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Galaxy M40 الجديد يضم كذلك 6GB من الذاكرة العشوائية، و128GB من الذاكرة الداخلية القابلة للتوسع إلى 512GB عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وعندما يتعلق الأمر بالواجهة الخلفية للهاتف، فهي تضم قارئ بصمات الأصابع، كما أنها تضم ثلاثة كاميرات علمًا أن الكاميرا الأولى تضم مستشعر أساسي بدقة 32 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 1.7، في حين تضم الكاميرا الثانية مستشعر بدقة 8 ميغابكسل مع عدسة واسعة الزاوية بفتحة 2.2، والكاميرا الثالثة مستشعر بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.2 علمًا أن هذه الأخيرة تعمل على إستشعار معلومات العمق.

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وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Galaxy M40 الجديد يدعم مختلف تقنيات الإتصال اللاسلكية التقليدية، بما في ذلك WiFi والبلوتوث و NFC وشبكات الجيل الثالث وشبكات الجيل الرابع، كما أنه يضم منفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات سلكيًا، ويعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie وبواجهة One UI الأحدث من سامسونج.

في حالة إذا كان هذا الهاتف يبدو مألوفًا بالنسبة إليك، فذلك راجع إلى حقيقة أنه تم إطلاق هذا الهاتف من قبل تحت إسم Galaxy A60 في الصين، ولكن قررت شركة سامسونج الآن جلبه إلى الأسواق العالمية تحت إسم Galaxy M40. عمومًا، الهاتف Galaxy M40 الجديد سيكون متوفرًا باللونين الأزرق الداكن والأزرق الفاتح، وبسعر 19990 روبية هندية في الهند، وهو ما يعادل 288 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية.