شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو فاتك حاجة.. تعرف على أبرز الأحداث التكنولوجية التى جرت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم موقع "بيزنس" الأمريكى أحدث التقنيات والأخبار التكنولوجيا التى حدثت حول العالم..

1. قام قراصنة بسرقة وجه المسافرين ولوحات الترخيص التى جمعتها وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وأكدت الوكالة أن القراصنة تمكنوا من الوصول إلى الصور من خلال شبكة سرية والتى نقلت الصور بعد ذلك إلى شبكتها فى محاولة منهم لانتهاك سياسات الجمارك وحماية حدود البلاد.

2. اعتذرت "سوزان ووجيكى"الرئيسة التنفيذية لموقع "يوتيوب" لعدم حظرها مقاطع الفيديو التى تهين مثلي الجنس.

Advertisements

3. تنوى "فيس بوك" إطلاق أجهزة جديدة للدردشة المرئية على موقع Portal فى خريف هذا العام، وقال "أندرو بوسورث" المسئول التنفيذى لفيس بوك أن الجهاز الجديد يتيح للمستخدمين الاتصال عبر الفيديو بجهات اتصالهم واستخدام تطبيقات أخرى.

4. أوقفت "فيس بوك" خدمة Graph Search وهى أداة كانت تسمح للباحثين والصحفيين الاستقصائيين بالبحث فى الشبكة الاجتماعية بطرق قوية، وجاء قرار الوقف للحفاظ على الخصوصية.

5. تستحوذ "انتل" على Barefoot Networks وهى شركة ناشئة جمعت أكثر من 150 مليون دولار من شركات عملاقة مثل "جوجل" و "ديل" و "على بابا" وغيرها، ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

6. تم إغلاق القنوات التعليمية من على موقع "يوتيوب" التى تعرض مقاطع عن النازية القديمة، وجاء ذلك فى أعقاب إعلان موقع "يوتيوب" أنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد المحتوى المتعصب ومقاطع الفيديو التى تمجد الايدلوجيات النازية وغيرها من الجماعات المتطرفة.