شكرا لقرائتكم خبر عن ”واتساب” يعلن عن تعديل جديد يمنع المستخدمين حفظ صور أصدقائهم دون علمهم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن القائمون على تطبيقُ “واتساب” عن إضافةَ تعديل جديد على تطبيقها الشهير، سيمنع المستخدمين من حفظ الصور الشخصية “لأصدقائهم” من دون علمهم، كما هو متاح الآن.

ووفقًا لموقع “وابيتا إنفو”؛ فقد أزالت الشركة تلك الخاصية في تحديثها الجديد؛ فلن يستطيع المستخدم حفظ صور الأصدقاء بالسهولة المعهودة.

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وسمح “واتساب” للمستخدمين بحفظ الصور الشخصية للأشخاص الذين يشاركونهم المحادثات طوال الفترة السابقة؛ وذلك بالنقر على الصورة الشخصية ثم حفظها على الهاتف.

ولم تعلن “واتساب” عن السبب الرئيسي وراء منع المستخدمين من حفظ صور أصدقائهم؛ ولكن من المتوقع أن تكون الخطوة في اتجاه حماية خصوصية المستخدم.

غير أنه على الواقع، بإمكان كل مَن يريد حفظ الصور الشخصية للأصدقاء فعل ذلك باستخدام خاصية التقاط صورة للشاشة، التي تتوفر في جميع الهواتف الذكية.