شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يظهر بـ"قفازات ذكية".. وتوقعات بانتشارها التجارى خلال 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر "جيف بيزوس" الرئيس التنفيذى لشركة أمازون، وهو يرتدى قفازات عالية التقنية يمكنها التحكم فى زوج من الأيدى الآلية، حيث قال : "إن شركات التكنولوجيا بدأت تتفهم أخيرا احتياجاتنا من الزوائد الآلية الحديثة".

وعرض خلال مؤتمر "مارس" فى لاس فيجاس لعرض أحدث التطورات فى مجال التعلم الآلى والتشغيل الآلى والروبوتات والفضاء، مايمكن لهذه القفازات القيام به حيث يمكنه استدعاء أى شئ للقيام بأعمال متطورة باستخدام المهارات الحركية الدقيقة.





وتمكن "بيزوس" باستخدام القفازات من تمرير الكرة ذهابا وإيابا بين اليدين الآلية وفى تجربة أخرى يستخدم الذراعين لوضع الحلقات البلاستيكية بمهارة حول سلسلة.

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جاءت هذه القفازات بالشراكة بين شركة "سياتل" و "هابت اكس" و "شادو روبوت"، وهو عبارة عن توظيف لفكرة الذكاء الاصطناعى والمزج بينها وبين الواقع الافتراضى، وتم معالجة هذه التقنية ليست فقط لتحريك الأشياء ولكنهما يشعران بالأشياء التى يحملانها مما يجعل التعامل مع محيطهما أسهل بكثير.





وتوقع "بيزوس" أن يكون لهذا الربوت رواج تجارى فى السنوات ال10 القادمة نظرا لإمكانياتها فى استيعاب الكثير من العناصر المحيطة بنا فضلا عن سدها لاحتياجاتنا، وأشار أن تقوم الشركات التكنولوجية بتطوير الأمر ليكون أكثر سهولة فى الاستخدام.