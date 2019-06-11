شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عشان تريح دماغك.. كيف تلغى صوت إشعارات التطبيقات المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالقدر الذي تفيد إشعارات التطبيقات معرفتنا بكل ما هو جديد، فهي أيضًا قد تتسبب في تشتيت انتباهنا وقد تكون مصدر للإزعاج، وفي بعض الأحيان لا تستطيع استسهال الأمر وعمل الهاتف وضع الصامت، لهذا نقدم لك حل بديل خاص بكل تطبيق يجعلك تتخلص من دوشة العالم الافتراضى.



gmail

Gmail

يمكنك وقف إشعارات الـ جي ميل من خلال الضغط على النقاط الثلاث في الجزء العلوي من الصفحة، ثم تختار "mute" من قائمة الخيارات المتاحة.

أو من خلال اختصارات لوحة المفاتيح، الضغط على المفتاح "M".



whatsapp

Whats app

يتيح لك تطبيق الواتس آب ميزة كتم المحادثات التي تزعجك بشكل خاص بدلًا من اشعارات التطبيق كلها، من خلال تحديد المحادثة التي ترغب في وقف اشعاراتها، ثم اختيار رمز الكتم، ومتاح لك أيضًا تحديد الفترة التي تفضلها لكتم المحادثه، من 8 ساعات لـ سنة كاملة.



apple maasege

Apple massages

ومثل الواتس آب، يتيح لك تطبيق رسائل أبل اختيار أشخاص معينة ووقف إشعارات رسائلهم، يمكنك ذلك بتفعيل "hide alerts" أي اخفاء التنبيهات.



android massage

Android massages

من خلال الضغط على النقاط الثلاث في الأعلى، ثم اختيار "الإشعارات" وتمرير الشريط إلى إيقاف بدلًا من تشغيل.

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fb

Facebook

لأن فيس بوك يعتبر نطاق واسع، هناك نوعين من الإزعاج يقدمهم لنا، الأول من خلال الإشعارات بشكل عام، والثاني هو المنشورات غير المرغوب في رؤيتها.

بالنسبة للإشعارات..

فيمكنك وقف إشعارات الفيس بوك من فتح الإعدادات ثم اختيار قائمة الإعدادت والخصوصية وبعدها قائمة الإشعارات في تحويلها لوضع صامت.

بالنسبة للمنشورات..

تستطيع وقف رؤية أي منشور تابع لصفحة أو صديق معين من خلال الضغط على النقاط الثلاثة أعلى يمين المنشور، واختيار "غفوة هذه الوظائف" وتصل لمدة 30 يومًا، أو إلغاء متابعة الشخص أو الصفحة تمامًا.



messenger

Massanger

ولن يختلف الماسنجر كثيرًا عن باقي تطبيقات المحادثة، يمكنك وقف إشعار أي محادثة من خلال اختيار الشخص ثم الضغط على الثلاث النقاط في اعلى المحادثه وتفعيل "إيقاف" جرس الإشعارات، لمدة تتراوح ما بين 15 دقيقه لـ 24 ساعة.



twitter

Twitter

يتيح لك تويتر ميزتين، الأولى، يمكنك كتم إشعارات منشورات أشخاص معينة، من خلال الضفط على الثلاث نقاط كالمعتاد ثم "@اسم الحساب" الذي ترغب في وقف منشوراته.

والميزة الثانية هي وقف ظهور أي منشور يحتوى على كلمات محددة لا ترغب في قراءة أي موضوعات عنها، على الرغم من أن تلك الميزة بها ثغرة، وهي وجود اخطاء الاملائية للكلمات مما لا يجعل كل الموضوعات المتعلقة بالكلمات التى اخترتها لا تظهر لك.

ويمكنك ذلك من خلال الإعدادات والخصوصية، ثم كتم الصوت، والضغط فوق كلمة "إضافة" لحظر المحادثات التي تحتوي على هذه الكلمات أيضًا.



insta

Instagram

اضغط على القائمة الثلاث نقاط من أي محادثة وحدد "كتم"، ويمكنك اختيار ما إذا كنت تريد كتم منشورات الحساب أو Storiesأو الاتنين.