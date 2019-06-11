تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. فيس بوك يطرح نسخة محدثة من Portal وهواوى تتحدى ترامب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة في عالم التكنولوجيا، حيث كانت البداية مع وجود تقارير تشير إلى أن فيس بوك يستعد لطرح إصدار جديد من مساعده الشخصى Portal، وصولا إلى بعض التقارير حول أزمة هواوى والولايات المتحدة، وفيما يلى نرصد أبرز حصاد التكنولوجيا كما يلى: منظمة "تقارير المستهلك": نظام المرشد الآلى بسيارات "تسلا" قليل الكفاءة قبل وصولها لمنصات الألعاب.. تعرف على التحديثات التى طرأت على "حرب النجوم" فيس بوك يستعد لطرح إصدار جديد من Portal هذا العام هواوى تتحدى ترامب: سنصبح أفضل مصنعى الهواتف فى العالم Advertisements رئيس ناسا ردًا على ترامب.. القمر نقطة انطلاق للوصول إلى المريخ SpaceX تستعد لإطلاق صاروخ Flacon 9 غدًا.. ومسئولون يحذرون من أضرار هبوطه هاكرز يستولون على بيانات 100 ألف شخص من هيئة الجمارك والحدود الأمريكية أمازون تتفوق على أبل وجوجل كأقوى العلامات التجارية العالمية

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